الغيرة والشك وقلة الثقة.. ما حكم تجسس أحد الزوجين على الآخر؟|فيديو جراف

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن من الأفعال الخاطئة خداع الأزواج بعضهم البعض بحسابات مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي.

الغيرة الزائدة

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن تجسسَ أحد الزوجين على الآخر أو تتبعَ عوراته حرامٌ شرعًا.

وأوضح: وما يعتري بعضَ الأزواج من حالات الغيرة الزائدة والشك المفرط وقلة الثقة في شريك الحياة دون مبررٍ حقيقيٍّ لذلك، مما يدفعه إلى التجسسِ على المكالمات الهاتفية للطرف الآخر، أو التفتيشِ في مراسلاته ومحادثاته الإلكترونية وأجهزة الاتصال الخاصة به -مع كون هذا التواصل لغرضٍ صحيحٍ شرعًا تُراعَى فيه الضوابط الشرعية والآدابُ العامةُ-؛ يُعد سلوكًا عدوانيًّا سيـئًا بين الزوجين، وتعدِّيًا وانتهاكًا للحُرُمات، ومسلكًا للشيطان للتفريق بين الزوجين.

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديوجراف التالي: