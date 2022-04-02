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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

"سبورت" الإسبانية: معركة بين باريس سان جيرمان وبرشلونة من أجل ضم صلاح

صدى البلد

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن دخول ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني في صراع من أجل الحصول على خدمات الدولي المصري محمد صلاح.

وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن هناك معركة بين ناديي باريس سان جيرمان وبرشلونة من أجل ضم صلاح في الصيف المقبل.

وقالت الصحيفة إن النادي الباريسي يمتلك اليد العليا من الناحية الاقتصادية عن نادي برشلونة، كما تسعي إدارة ليفربول للإبقاء على صلاح، لكن نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، سيحاول إقناع مسئولي "الريدز" بالبيع؛ من خلال تقديم عرض كبير قبل نهاية تعاقد الفرعون المصري.

وهنأ محمد صلاح، الأمة الإسلامية أمس الجمعة بحلول شهر رمضان المبارك، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:" كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم".

وفي سياق آخر، اعتذر مشجع سنغالي، لـ محمد صلاح لاعب فريق ليفربول وقائد منتخب مصر، بعد تسليط أشعة الليزر على وجهه خلال مباراة المنتخب الوطني ضد أسود التيرانجا التي أقيمت الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ورد أحد مشجعي منتخب السنغال، على تغريدة محمد صلاح، حيث كتب: "اغفر لنا أخي، لقد تم توجيهك كثيرا بالليزر".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، تقدم باحتجاج رسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يطلب فيه إعادة مباراة مصر والسنغال، لشغب جماهير أسود التيرانجا.

ولم يصدر “فيفا” قراره حتى الآن بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.

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