ديربي اسطنبول.. مدرب جالاتا سراي يكشف موقف مصطفى محمد من المشاركة في لقاء فناربخشة

تحدث دومينك تورنت المدير الفني لـ جالاتا سراي التركي عن إمكانية مشاركة مصطفى محمد من عدمها مواجهة الدربي ضد فناربخشة.

وقال تورنت في تصريحات صحفية منذ قليل: "سفيان فيجولي ومصطفى محمد مصابين مرة أخرى، سننظر في الإصابات غدا الأحد، ثم سنستعد لفناربخشة بأفضل طريقة".

وأضاف "من غير المحتمل أن يلعب مصطفى محمد وسفيان فيجولي في الدربي".

كما حقق جالاتا سراي، فوزا ثمينا على ضيفه فريق فاتح قره جمرك، بثنائية نظيفة، على ملعب "على سامى يان"، ضمن منافسات الجولة رقم 31 من الدوري التركي.

وتقدم بافيتمبي جوميز بالهدف الأول للأسود من علامة الجزاء في الدقيقة الرابعة، رافعا رصيده إلى 5 أهداف في 7 مباريات مع الفريق في الدوري التركي.

وفي الدقيقة 12 سجل ريان بابل هدف تعزيز التقدم الثاني.

وغاب مصطفى محمد عن صفوف جالاتا سراي بسبب الإصابة.

ارتقى جالاتاسراي بترتيب الفريق مركزين صعد به للمركز الثاني عشر برصيد 41 نقطة وبفارق 8 نقاط عن المركز الرابع المؤهل للدوري الأوروبي.