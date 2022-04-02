مجرم.. أحمد موسى : خيرت الشاطر أخطر رجل في الجماعة الإرهابية |فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تم بدء مسلسل الاختيار 3 بعرض تفاصيل مذبحة رفح الأولى في عام 2012.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، أن المجرم خيرت الشاطر اخطر رجل في الجماعة الإرهابية وهو العقل القاتل المجرم".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" خيرت الشاطر هو شيطان الجماعة وهو العقل المدبر لإقالة المشير طنطاوي".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" في 2012 أحد قيادات الجماعة طلب من أحد مسؤولي الأهرام بأن يكون المانشيت هو أن محمد مرسي يقود العمليات العسكرية في سيناء".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" جماعة الإخوان هي من نفذت العمليات الإرهابية في سيناء ضد أبناء القوات المسلحة والشرطة".