78 عاماَ..عم فوزى أكبر عازب في مصر: تزوجت الشيشة وهذه نصيحتي الشباب"فيديو"

عازب منذ 78عاماً ، تزوج شيشته التي تمتعه بـ أصوات كركرتها في بلكونته الخاصة وسط أحبابه وجيرانه وأبناء منطقته الذين يفتقدونه بشكل يومي كـ أنه أحد أفراد عائلتهم وهو عم فوزى أكبر عازب في مصر.

وفي حوار خاص له مع موقع صدى البلد قال إنه لم يتزوج لأنه أحب العيشة بمفرده دون "دوشة"، أحب الشيشة التي هواها منذ أن كان في ريعان شبابه والتي ورثها عن والده.

وأشار عم فوزي أن السيدات تهافتت عليه أيام شبابه لكن كان قراره أهم ، فكان يعمل في الأحذية والتي من خلالها سافر العديد من الدول التي رأى فيها كافة أشكال السيدات.

ولفت أنه ندم علي هذا القرار لان سنه الآن يتطلب وجود سند وعائل له، منوهًا عن أنه يعيش مع أبناء أخواته والذين يعتبرهم كـ أبنائه فهم سنده الوحيد في الحياة.

ونصح عم فوزي جميع الشباب بعدم الاستسلام للعزوبية والوحدة، وأن يتزوجوا حتي لا يصلون الي هذا الحد من الوحدة.