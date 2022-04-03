الصحة تكشف مواعيد تلقي تطعيمات كورونا خلال شهر رمضان.. فيديو

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان ، إن هناك انخفاضا في حالات الإصابة بفيروس كورونا منذ فترة تزيد على 6 أسابيع ، لافتا إلي أن هناك انخفاض واضح في معدلات الأشغال في المستشفيات التي تستقبل حالاه إصابات كورونا وهناك انخفاض كبير في أعداد الوفيات .

واضاف حسام عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية في برنامج " أخبار المحور " المذاع علي قناه " المحور " ، إن الانخفاض مرتبط ارتباط وثيق بزيادة معدلات تطعيمات كورونا في المجتمع ، مؤكدا أن هناك 32 مليون مواطن و 563 الف تطعيمهم بكامل التلقيح وهذا يمثل 53 % من الفئة المستهدفة بالتطعيم وخلال الفترة القادمة نأمل في الوصول إلي تطعيم 70% من الفئات المستهدفة .

واوضح عبد الغفار ، إن التطعيم ضد كورونا مستمر خلال رمضان ويبدأ من الساعة 9 صباحا حتي الساعة الـ 3 ظهرا في فترة ما قبل الإفطار ومن الساعة السابعة حتي الساعة الـ 9 فيما بعد الإفطار .