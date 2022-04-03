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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التنمية المحلية تكشف تفاصيل عن مبادرة "سند الخير" خلال شهر رمضان .. فيديو

السلع
السلع

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ، إن اليوم تواصل وزير التنمية المحلية مع السادة المحافظين ووجه بتشديد عملية الرقابة والمتابعة علي جميع منافذ بيع السلع وتقديم الدعم والتيسيرات للمواطنين الراغبين في إقامة موائد الرحمن لتخفيف عن الأسر الأكثر احتياجا .

وأضاف   خالد قاسم  خلال مداخلة هاتفية في برنامج " أخبار المحور " المذاع علي قناه " المحور " ، أن الوزير وجه  بتفعيل اليات التواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوي الخاصة بتوافر  السلع في الأسواق ونؤكد دائما علي استمرار حمالات الرقابة علي الأسواق لمواجهة كافة صور الغش التجاري من خلال مباحث التموين والطب البيطري ومديريات الصحة لضمان عدم تخزين السلع .

واوضح  خالد قاسم  ، " نقدم كافة التيسيرات لإنجاح كافة المبادرات الشبابية لتوفير السلع إلي المواطنين بأسعار مناسبة للتخفيف عن الأسر البسيطة في الأحياء الشعبية والقري الأكثر احتاجا .

تابع : اطلق الوزارة  اطلقت مبادرة " سند الخير " التي تتضمن 100 سيارة نقل محملة بـ 37 سلعة يحتاجها المواطنين في 16 محافظة لبيع السلع بأسعار مخفضة للمواطنين ومبادرة صوتك مسموع لتلقي الشكاوي من المحافظات المصرية .
 

الطب البيطري التنمية المحلية المصرية المحافظين التموين رمضان وزارة التنمية المحلية الغش التجاري الشباب

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