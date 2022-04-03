فيفي عبده: علاقتي بربنا أمر شخصي .. ولا علاقة لي ببوست فندق أبو ظبي

حلت الفنانة فيفي عبده، ضيفة علي الإعلامية ياسمين عز ببرنامج "كلام الناس" والمذاع عبر قناة ام بي سي مصر، للحديث عن كواليس من حياتها الشخصية وجوانب أخري.

وتحدثت فيفي عبده خلال حوارها بالبرنامج عن جلسة التصوير مع الجمهور الإماراتي في أبو ظبي والتي أثارت جدلا واسعا، بعد نشر أحد الفنادق بالإمارات عن أسعار لقاء فيفي عبده والتصوير معها.

وقالت فيفي،:" أنا شيرت حاجة وانا مش مركزة ومكنتش اعرف مكتوب ايه ولما عرفت مسحته، مضيفة:" الكلام دة غلط وانا اقامتي انتهت منذ سنتين ومخرجتش من البيت بسبب الكورونا".

وتحدثت عن فيفي عبده عن عادتها في عمل موائد الرحمن: “العلاقة بين العبد ربه المفروض محدش يدخل فيها، وانا اتكالي كله على ربنا، ومصر فيها موائد رحمن كتير”.