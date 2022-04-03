بعد عرض أولى حلقات مكتوب عليا.. أيتن عامر لجمهورها: أنا مبسوطة

وجهت الفنانة ايتن عامر ، رسالة لـ جمهورها ، بعد عرض اولى حلقات مسلسل “ مكتوب عليا ” عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام .

وعلقت ايتن عامر " انا مبسوطة الف حمد و شكر ليك يا رب على جبر الخاطر و رزقك ليا بنعمة القبول و شكرا على تعليقاتكوا الجميلة اللى بتفرح قلبي ربنا يخليكوا ليا ♥️

#مكتوب_عليا ".

وتدور أحداث مسلسل مكتوب عليا في إطار من الكوميديا والفانتازيا، حول شخص يستيقظ من النوم ليجد بعض العبارات المكتوبة على جسده، والمفارقة أن تلك العبارات تتحقق بالفعل، كما تكشف الأحداث عن حب البطل لفتاة لا تبالى بأمره، بينما على الجانب الآخر تكون ابنة خالته مغرمة به.

مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وأخرون.

كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري "k media" بمشاركة سينرجي، والمتحدة للخدمات الإعلامية.