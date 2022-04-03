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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عامل يشرع في قتل جاره بسبب لعب الأطفال بسوهاج

صدى البلد

أصيب عامل ، بجرح طعني شبه نافذ أسفل البطن، على يده جاره ، بسبب خلافات الجيرة القائمة فيما بينهما، ولهو الأطفال، بمركز طهطا شمال محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده نشوب مشاجرة بدائرة المركز، ووجود مُصاب.

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وبالانتقال والفحص وبسؤال المُصاب (وليد. ح. م - 32 عامًا - عامل - ويقيم دائرة القسم)، مصابًا بجرح طعني شبه نافذ أسفل البطن من الناحية اليُسرى، اتهم المدعو (محمود.ح. ا - 22 عامًا - عامل - ويقيم بذات الناحية)، بالتعدي عليه باستخدام سلاح أبيض عبارة عن سكين؛ ما نتج عنه إصابته المنوه عنها؛ بسبب لهو الأطفال.

تم تحويل المُصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

وتم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب سالف الذكر، وارشد عن السلاح المُستخدم بها.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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