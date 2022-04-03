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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حملة مليار وجبة تنطلق من الإمارات لفقراء العالم

الإمارات
الإمارات

تنطلق اليوم وبالتزامن مع شهر رمضان المبارك، مبادرة «المليار وجبة»، من الإمارات الأكبر في المنطقة، لتوفير دعم غذائي يصل إلى مليار وجبة للفقراء والجوعى في 50 دولة، متخذةً «ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع» شعاراً لها، وبما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة لعام 2030 ومن ضمنها هدف القضاء على الجوع في العالم.

وقال محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حسابه على «تويتر»: «على بركة الله تنطلق اليوم حملة الميار وجبة، الحملة الأكبر لإطعام الطعام ومكافحة الجوع في خمسين دولة. رمضان شهر الصيام الذي نستشعر فيه معاناة 800 مليون إنسان يبيتون جائعين كل يوم».

وأكد  أن «هناك أزمة إنسانية حقيقية بسبب الجوع والأمن الغذائي. وحملة المليار وجبة شعارها ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع. لدينا مليار رسالة إنسانية من الإمارات للعالم وهدفنا أن نكون أنبل شعب في العالم».

وتفتح المبادرة قنوات التبرع والمساهمة أمام أهل الخير والمحسنين من المؤسسات والهيئات والشركات ورجال الأعمال وأفراد المجتمع من داخل دولة الإمارات وخارجها.

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