خرج من ظل رونالدو.. كريم بنزيما يصل للهدف 24 مع ريال مدريد

خرج فريق ريال مدريد بفوز ثمين من ملعب مضيفه سيلتا فيجو 2-1 في المباراة التي جمعتهما امس السبت في إطار منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما هدفي الفريق الملكي من ركلتي جزاء عند الدقيقتين 19 و 70 وأضاع فرصة التوقيع على "هاتريك" بإهداره ضربة جزاء أخرى في الدقيقة 63.

بينما سجل المهاجم مانويل نوليتو هدف أصحاب الأرض اليتيم، في الدقيقة 52 من زمن اللقاء.

ورفع ريال مدريد رصيده بعد هذا الفوز، إلى 69 نقطة، مبتعدا في صدارة الدوري بفارق 12 نقطة عن وصيفه إشبيلية، قبل مباراته المرتقبة اليوم الأحد، أمام مضيفه برشلونة الثالث برصيد 54 نقطة حصدها من 28 مباراة.

في المقابل، توقف رصيد سيلتا فيغو عند 36 نقطة، ويشغل المركز الحادي عشر على سلم الترتيب، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة أيضا.

كريم بنزيما يستمر في الإبداع ويسجل هدفه رقم 24 في الدوري الإسباني خلال الموسم الحالي ويتصدر قائمة هدافي الليجا.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإسباني على النحو التالي:

1- كريم بنزيما يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 24

2 – فينيسيوس جونيور 14 هدفًا

3 – راؤول دي توماس 14 هدفًا

4 –أوناي 14 هدفًا

5– ياجو أسباس 13 هدفًا

6 –خوانمي 12 هدفًا

7 – خوسيلو 12 هدفًا

8– أنخيل كوريا 11 هدفًا

9- جونسالو جيديس 11 هدفًا

10 – لويس سواريز 11 هدفًا

11 – ممفيس ديباي 10 أهداف

12 – كارلوس سولير 9 أهداف

13 – ميكيل أوريازبال 9 أهداف

14 – خوسيه موراليس 9 أهداف