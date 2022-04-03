بعد عرض الحلقة الأولى.. هاني سلامة عن ملف سري: لسه مفاجآت كثير

نشر الفنان هانى سلامة تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسله الجديد “ملف سرى”.

وقال هانى سلامة: “لسه في مفاجآت كتير.. مين شاف الحلقة الأولى من ملف سري؟ قولولي رأيكم إيه؟”.

شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل ملف سري، للفنان هاني سلامة، إثارة وتشويق وتصاعدا في الأحداث فور عرض الحلقة.

وبدأت أحداث الحلقة الأولى لمسلسل ملف سري، بعثور يحيى (الفنان هاني سلامة)، على ملفات وأوراق تدين عائلة المالكى، والتي تم إرسالها له قبل جلسة الحكم في قضية تخص هذه العائلة.

مواعيد عرض مسلسل ملف سري

ويعرض مسلسل "ملف سري" على قناة الحياة الفضائية، في الساعة 9:00 مساءً خلال شهر رمضان المبارك، ويعاد في تمام الساعة 6:45 صباحًا، والساعة 12:00 ظهرًا.

كما يعرض مسلسل "ملف سري" عبر قناة cbc العامة، في تمام الساعة 10:15 مساء، على أن يعاد في تمام الساعة 5:45 صباحا و3:45 مساء اليوم التالي.

برومو مسلسل ملف سري

نشر الفنان هاني سلامة البرومو الرسمي لـ مسلسل ملف سري في رمضان و ذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام.

وعلق هاني سلامة قائلا:"توكلنا علي الله…البرومو الرسمي لمسلسل ملف سري في رمضان".

أحداث مسلسل ملف سري

كشف المنتج ريمون مقار، تفاصيل مسلسل ملف سري، والذي يتم عرضه في شهر رمضان.

وقال "ريمون"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "المسلسل يناقش مجموعة قضايا كبيرة خلفها هدف مهم".

وأشار: "أحداث المسلسل تدور في سنة 2013 في قمة الانفلات الأمني الذي كانت تعيشه مصر"، متابعا: "الهدف أن نقول إننا في مكان أفضل بكثير عن الذي كنا نعيشه".

وأوضح: "المسلسل يبين عمليات غسيل الأموال، وغيرها من القضايا التي كانت موجودة في 2013"، مؤكدا: "نقول في المسلسل إننا في مرحلة أفضل ومكانة كويسه".

شخصيات مسلسل ملف سري

ويظهر هاني سلامة بشخصية قاض يواجه قضية فساد في برومو "ملف سري"، وتربطه علاقة رومانسية مع عائشة بن أحمد، فيما يواجه عدوا قويا ويلعب دوره ماجد المصري.

وتلعب عائشة بن أحمد في مسلسل ملف سري قصة مريم العائدة من أوروبا، لتخوض صراعات عائلية لم تكن في حساباتها، فيما تقدم دينا دور امرأة تدعي فريدة، وهي شخصية أرستقراطية وكل همها جمع الأموال.

وقالت الفنانة دينا: «اقدم دور إمرأة تدعي فريدة، وهي إمرأة أستقراطية وكل همها جمع الأموال.

وتابعت الفنانة دينا، أن فريدة متزوجة من رجل لا تحبه، وتتعرض لحادث يجعلها مادية أكثر، مستدركة أن المسلسل تدور أحداثه في عام ٢٠١٣، ولا يتعرض للسياسة تماما.

قال الفنان محسن محيي الدين خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، إن مسلسل ملف سري يتحدث عن فترة الفساد ما بعد ثورة 25 يناير، متابعا: اقوم بدور رجل أعمال يشبه "الحرباية".

فيما قالت الفنانة مادلين طبر، إن الفنان هاني سلامة سيؤدي الشق الخاص بالقضاء، وانا سأودي الشق الخاص بالإعلام، مؤكدة انه سيكون لي دور في العمل بانه سأكون صاحب فكر.

أبطال مسلسل ملف سري

مسلسل "ملف سرى" تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وبطولة هاني سلامة، ماجد المصري، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محسن محيى الدين، أحمد سعيد عبد الغنى، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب.