روسيا: بوتين لم يرفض مقابلة زيلينسكي.. ونأمل بتطبيع العلاقات بين البلدين

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، إن المفاوضات مع أوكرانيا قد تقود إلى توقيع اتفاق يؤدي بدوره إلى تطبيع العلاقات بين البلدين.

وقال بيسكوف، في حديث لقناة "روسيا 1"، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يرفض على الإطلاق مقابلة نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ولكن يجب إعداد نص اتفاق أولًا.

وأضاف: “آمل أن تسمح لنا الجهود المضنية التي بُذلت خلال المفاوضات الروسية الأوكرانية بالتوقيع على وثيقة ستكون بمثابة خطوة مهمة نحو تطبيع العلاقات”.

من جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن خطة الدفع بالروبل التي تستخدمها روسيا حاليًا مع الغاز ستمتد إلى مجموعات جديدة من السلع في المستقبل.

وأضاف: “نظراء روسيا الأوروبيين سيدفعون ثمن الغاز بالعملة نفسها المشار إليها في عقودهم، لكن الدفعة النهائية ستذهب إلى شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم بالروبل.

وقال: “حتى الآن، كان هذا نموذجًا أوليًا للنظام، لكن ليس لدي أدنى شك في أنه في المستقبل سوف يمتد إلى مجموعات جديدة من السلع، وسيشغل مساحة أكبر وأكثر في علاقاتنا التجارية الخارجية".