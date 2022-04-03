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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

الندوة التثقيفية لنادي روتاري الإسكندرية بالتنسيق مع شركة المياه والصرف

صدى البلد

شارك المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية،  واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، في الندوة التثقيفية التي نظمها نادي روتاري الإسكندرية النزهة برئاسة الدكتورة جيهان طامو، و بحضور الدكتورة نيرة عبد الوهاب رئيس لجنة المياه بالمنطقة الروتارية وعدد كبير من أندية الروتاري بمحافظة الإسكندرية .

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واستعرض خلالها المهندس أحمد جابر، تاريخ شركة مياه الشرب بالإسكندرية والمشروعات العملاقة التي تقوم بها الدولة وتشارك فيها شركة مياه الإسكندرية ، كما قام بعرض الخدمات التي تقوم بها الشركة لخدمة المجتمع السكندرى .

وأعرب عن سعادته بالتعاون مع الأندية الروتارية في مجالات المشاركة المجتمعية و توصيل المياه للأسر الأشد احتياجاً بمحافظة الإسكندرية .

وقام اللواء محمود نافع، بالحديث عن التحديات التي تواجه شركة الصرف الصحي و المشروعات العملاقة التي تقوم بها الدولة في معالجة الصرف الصحي ، وحث الأندية الروتارية بضرورة المشاركة في توصيل وصلات الصرف الصحي للأسر الأشد إحتياجاً .

وفى نهاية الحفل ، قام نادي روتاري الإسكندرية _النزهة بتكريم المهندس أحمد جابر و اللواء محمود نافع لمجهوداتهم في خدمة المجتمع السكندري .

مياه الإسكندرية الندوة التثقيفية الصرف الصحى مياه الاسكندرية و الصرف

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