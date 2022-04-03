الدكتور حسام موافي يحدد حالة الحاجة إلى إجراء قسطرة القلب

كشف الدكتور حسام موافي، إمكانية تركيب سيدة بعمر 80 عامًا ومصابة بمرض القلب، قسطرة من عدمه، كما أوضح حكم الطب في شخص يبيع السجائر ولا يدخنها.

وقال موافي، خلال تقديم برنامج «رب زدني علما» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إنه يمكن لسيدة بعمر 80 سنة مريضة بالقلب إجراء قسطرة، لافتًا إلى أن ذلك يتم بعد معرفة وظائف الكلى لتحديد ما إذا كان الشخص في حاجة لإجراء غسيل كلوي أم لا.

وفي معرض رده على أحد الأشخاص يبيع سجائر ولا يدخنها قال موافي، إن الطب ليس منطقًا بل حقائق «وديننا الإسلامي مش منطق».

وأوضح أن المنطق يقول إن السجائر حرام لأنها تضر بصحة الإنسان، لافتًا إلى أن شركة السجائر نفسها أكدت أن التدخين ضار بصحة الإنسان ويُسبب الوفاة.