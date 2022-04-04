اكتسبت شركة ماكلارين شهرة واسعة داخل اسواق السيارات العالمية، وذلك لما تقدمة من اصدارات قوية تنتمي إلى فئة السيارات الخارقة، والتي تحمل الكصير من القدرات الفنية الفريدة، إلى جانب التصميمات الخارجية ذات المظهر الرياضي الانيق.

نظرة شاملة عن ماكلارين 765LT الخارقة في السوق الكويتي |صور

مواصفات وتجهيزات السيارة ماكلارين 765LT موديل 2022

ومن بين هذه الاصدارات القوية تأتي النسخة ماكلارين 765LT موديل 2022، والتي جاءت بنسبة طول كلي بلغت 4600 مم، وبعرض يبلغ 2.045 متر، مع ارتفاع يقدر بـ 1.159 متر، بينما ترتكز على قاعدة عجلات طولها 2.670 متر، مدعومة بجنوط رياضية ذات تصميم هندسي مميز.

نظرة شاملة عن ماكلارين 765LT الخارقة في السوق الكويتي |صور

وتضم السيارة ماكلارين 765LT موديل 2022 حزمة من تقنيات الحماية ومنها، خاصية رصد النقاط العمياء، وكاشف التصادم، وبرنامج دعم الفرامل BA، وخاصية المكابح المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، بالاضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية، وحساسات حركة أمامية وخلفية، مع كاميرا محيطة.

نظرة شاملة عن ماكلارين 765LT الخارقة في السوق الكويتي |صور

وتصل السرعة القصوى للسيارة ماكلارين 765LT موديل 2022 إلى 330 كيلومتر في الساعة، مع امكانية الانطلاق من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 2.8 ثانية فقط.

نظرة شاملة عن ماكلارين 765LT الخارقة في السوق الكويتي |صور

وتستمد السيارة ماكلارين 765LT موديل 2022 قوتها من محرك 4000 سي سي، ثماني الاسطوانات 8 سلندر، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 755 حصانا، وعزم اقصى للدوران 800 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تعمل عبر منظومة الدفع الخلفي للعجلات.

نظرة شاملة عن ماكلارين 765LT الخارقة في السوق الكويتي |صور

ودعمت السيارة ماكلارين 765LT موديل 2022 بنظام صوتي وترفيهي، وفرامل يد الكترونية، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، وزر تفعيل وايقاف المحرك، ومكيف هواء أوتوماتيكي، بالاضافة إلى غطاء للمحرك عازل للصوت والحرارة، وانابيب عادم مزدوجة من الكروم، ومصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED LIGHT.

نظرة شاملة عن ماكلارين 765LT الخارقة في السوق الكويتي |صور

أسعار السيارة ماكلارين 765LT موديل 2022 في السوق الكويتي

وتقدم السيارة ماكلارين 765LT موديل 2022 عبر فئة واحدة من التجهيزات مع قيمة سعرية قدرها مليون و 500.500 الف دينار كويتي.