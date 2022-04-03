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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد مجزرة بوتشا.. زيلينسكي يتوعد باعتقال ومحاسبة كل من تورط بجرائم حرب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

توعد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي باعتقال ومحاسبة كل من تورط بجرائم حرب داخل بلاده، وذلك بعد المجزرة التي شهدتها مدينة بوتشا الأوكرانية أمس السبت.

وقال زيلينسكي في كلمة له، اليوم الأحد: "مئات الناس في بوتشا ومدن أخرى تعرضوا للإعدام بالرصاص".

ودعا رئيس أوكرانيا المستشارة الألمانية السابقة، أنجيلا ميركل، ورئيس فرنسا السابق نيكولا ساكوزي، إلى زيارة مدينة بوتشا للوقف على ما اعتبره "نتيجة التنازل لبوتين".

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كانت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس قالت أمس، إنها تشعر بالصدمة مما وصفتها بالفظائع التي تتعرض لها بوتشا ومدن أوكرانية أخرى، مؤكدة أن بريطانيا تعمل مع آخرين "لجمع أدلة ومساعدة المحكمة الجنائية الدولية".

وتحدث صحفيون على الأرض في بوتشا، السبت، عن جثث تناثرت في الشوارع، حيث أفاد صحفيون من وكالة فرانس برس أن جثث 20 رجلا على الأقل بملابس مدنية كانت ملقاة في أحد الشوارع، وكانت إحدى الجثث مقيدة اليدين.

وقالت الوكالة إن سبب الوفاة لم يتضح على الفور، رغم إصابة جثة واحدة على ما يبدو بجرح كبير في الرأس.

ولم تتمكن القوات الأوكرانية من دخول كامل بوتشا إلا قبل يوم أو يومين بعد أن تعذر الوصول إليها لمدة ناهزت شهرا.

فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني المحكمة الجنائية الدولية بريطانيا فرنسا الجنائية الدولية أوكرانيا بوتشا

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