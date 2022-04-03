عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل برشلونة ضد إشبيلية.. عثمان ديمبلي وأوباميانج في الهجوم

صدى البلد

أعلن فريق برشلونة بقيادة مديره الفني تشافي هيرنانديز تشكيل الفريق الكتالوني أمام إشبيلية، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإسباني.

ويتكون تشكيل برشلونة من: 

مارك أندري تير شتيجين، جيرارد بيكيه، رونالد أراوخو، داني ألفيش، جوردي ألبا، سيرجيو بوسكيتس، بيدري، فرينكي دي يونج، فيران توريس، عثمان ديمبلي، بيير إيمريك أوباميانج.

يسعى فريق برشلونة بقيادة مديره الفني تشافي هيرنانديز لتحقيق الفوز على إشبيلية في مباراة اليوم، لخطف الوصافة من الفريق الأندلسي.

ويدخل فريق برشلونة مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزا عريضا على غريمه التقليدي ريال مدريد بأربعة أهداف دون رد في الجولة الماضية من مسابقة الدوري الإسباني.

ويفقد فريق برشلونة مهاجمه الهولندي لوك دي يونج، بسبب إصابته بفيروس كورونا “كوفيد 19”.

وخاض فريق برشلونة 28 مباراة في مسابقة الدوري الإسباني، فاز في 15 لقاء، وتعادل في 9 مواجهات، وخسر في 4 مناسبات.

على الجانب الآخر، يطمح فريق إشبيلية في خطف الثلاث نقاط من برشلونة أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير، للحفاظ على المركز الثاني.

يذكر أن لقاء الدور الأول من مسابقة الدوري الإسباني انتهى بتعادل إشبيلية وبرشلونة 1-1.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيروش يقدم تقريره للجبلاية.. ومنحه إجازة لحين الفصل في إعادة مباراة مصر والسنغال

استبعاد 4 منتخبات إفريقية من كأس العالم بسبب المنشطات ؟ .. الحقيقة والتفاصيل

مشاهد غير أخلاقية.. وقف الحلقة الأولى من مسلسل ليلى علوي |فيديو

حقيقة وفاة بكاري جاساما على يد مشجعين في باريس.. القصة الكاملة

35 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 3-4-2022

تراجع الدولار والاسترليني.. أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر مع ختام الأحد

دار الإفتاء: المُصاب بهذا المرض إذا أكل أو شرب صومه صحيح

سعر الذهب اليوم الأحد 3-4-2022

ترشيحاتنا

الذهب الأبيض.. الرئيس يوجه بإعداد تقييم دقيق ومتكامل لتجربة زراعة القطن قصير التيلة..نواب: انطلاقة كبرى لزراعتة وتصنيعه وتصديره للخارج

مشهد زنا وإعلان ملابس داخلية.. ماذا أغضب المصريين في أول رمضان ؟

الأكثر أهمية للصناعة عالميا.. مصر تدخل مجال زراعة القطن قصير التيلة

أفضل إيموجي في شهر رمضان وكيفية الحصول عليه.. صور

"كانوا بيحبوا بعض"..آمال رمزي تكشف علاقة عبد الحليم حافظ بـ سعاد حسني

الدوري الإنجليزي.. توتنهام يكتسح نيوكاسل بـ5 أهداف على أرضه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبطي يقيم مائدة إفطار للصائمين طوال رمضان بالأقصر

أحمد داود : توقعنا مقارنة النسخة العربي من سوتس بالأمريكي.. أتمنى العمل مع زوجتي.. وٱولادي يتفهمون ظروف عملي (حوار)

في الأصل إغريقي.. فانوس رمضان لا يمكن الاستغناء عنه لاكتمال فرحة الأطفال

نجوم الزمن الجميل على أغلفة المجلات بـ الفوانيس .. صور

فيديو

حقيقة مقتل بكاري جاساما على يد مشجعين جزائريين في باريس.. فيديوجراف

أين أبي هل سيأتي؟ طفل أوكراني يحصد تعاطف الملايين بسبب صراخه

بعد وقف أولى حلقاته.. القصة الكاملة لأزمة مسلسل ليلى علوي

أنا عاملة قلق ومحدش يحاسبني.. ماذا قالت إلهام شاهين لـ العرافة؟

المزيد

ساحة رأي

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ