تشكيل برشلونة ضد إشبيلية.. عثمان ديمبلي وأوباميانج في الهجوم

أعلن فريق برشلونة بقيادة مديره الفني تشافي هيرنانديز تشكيل الفريق الكتالوني أمام إشبيلية، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإسباني.

ويتكون تشكيل برشلونة من:

مارك أندري تير شتيجين، جيرارد بيكيه، رونالد أراوخو، داني ألفيش، جوردي ألبا، سيرجيو بوسكيتس، بيدري، فرينكي دي يونج، فيران توريس، عثمان ديمبلي، بيير إيمريك أوباميانج.

يسعى فريق برشلونة بقيادة مديره الفني تشافي هيرنانديز لتحقيق الفوز على إشبيلية في مباراة اليوم، لخطف الوصافة من الفريق الأندلسي.

ويدخل فريق برشلونة مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزا عريضا على غريمه التقليدي ريال مدريد بأربعة أهداف دون رد في الجولة الماضية من مسابقة الدوري الإسباني.

ويفقد فريق برشلونة مهاجمه الهولندي لوك دي يونج، بسبب إصابته بفيروس كورونا “كوفيد 19”.

وخاض فريق برشلونة 28 مباراة في مسابقة الدوري الإسباني، فاز في 15 لقاء، وتعادل في 9 مواجهات، وخسر في 4 مناسبات.

على الجانب الآخر، يطمح فريق إشبيلية في خطف الثلاث نقاط من برشلونة أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير، للحفاظ على المركز الثاني.

يذكر أن لقاء الدور الأول من مسابقة الدوري الإسباني انتهى بتعادل إشبيلية وبرشلونة 1-1.