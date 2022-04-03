الدوري الإنجليزي.. توتنهام يكتسح نيوكاسل بـ5 أهداف على أرضه

حقق فريق توتنهام فوزا هاما على حساب نظيره نيوكاسل يونايتد، بنتيجة بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي، على ملعب " توتنهام هوتسبير".



سجل نيوكاسل هدف التقدم عن طريق فابيان شار في الدقيقة 39، في حين سجل توتنهام هدف التعادل عن طريق بن دافيز في الدقيقة 43.



وفي الدقيقة 48 سجل مات دوهيرتي هدف ثاني لصالح توتنهام، ثم أضاف هيونج مين سون هدف ثالث لأصحاب الأرض والجمهور في الدقيقة 54.



وسجل إيميرسون الهدف الرابع لصالح توتنهام في الدقيقة 63، واختتم البديل ستيفين بيرجوين مهرجان الأهداف في الدقيقة 83.



ورفع توتنهام رصيده الى 54 نقطة في المركز الرابع بنفس رصيد آرسنال مؤقتاً، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند 31 نقطة في المركز الخامس عشر.