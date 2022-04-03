عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحوث الفلكية تكشف عن موعد عيد الفطر 2022

عيد
عيد

كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية عن أخر أيام شهر رمضان 2022 المبارك وعن موعد أول أيام عيد الفطر.

قال الدكتور جاد القاضي، أن طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها المعهد، فإن شهر رمضان هذا العام سيكون ثلاثون يوما، وبذلك تكون اخر أيامه الأحد الموافق 1 من شهر مايو القادم .

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن هلال شهر شـوال(عيد الفطر) سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة العاشرة والدقيقة ٢٨ مساء بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبـت ۲۹ من رمضـان ١٤٤٣ هـ الموافق 30 أبريل ۲۰۲۲ م ( يوم الرؤية )، مما يعني أن  أول أيام عيد الفطر المبارك هو يوم الإثنيـن الموافق 2 مايو 2022.

البحوث الفلكية تستطلع هلال شهر رمضان.. اليوم

واشار الدكتور جاد أن هلال شهر شـوال يلاحظ انه لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس 30 أبريل( يوم الرؤية ) في مدينة القاهرة وكذلك في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية ،  ويغرب القمر ( في طور الهلال القديم ) قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية ) في مكة المكرمة والقاهرة بـ 15 دقيقة ، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين ( 14 - 15 ددقيقة ) .

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن القمر يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية ) بمدد تتراوح بين ( 6 – ۲۰ دقيقة ) ، وبذلك يكون يوم الأحـد ۱ مايو ٢٠٢٢ م هو المتمم لشهـر رمضـان ١٤٤٣ هـ ، وتكون غـرة شهـر شـوال ١٤٤٣ هـ فلكيـاً يوم الإثنيـن ٢ مايو ۲۰۲۲ م ( عيد الفطر المبارك ) .

عيد القومي للبحوث الفلكية المعهد القومي للبحوث الفلكية للحسابات الفلكية أول أيام عيد الفطر هلال شهر شــــوال اخبار التعليم Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 4 منتخبات إفريقية من كأس العالم بسبب المنشطات ؟ .. الحقيقة والتفاصيل

كيروش يقدم تقريره للجبلاية.. ومنحه إجازة لحين الفصل في إعادة مباراة مصر والسنغال

الاختيار 3 الحلقة 2.. ماذا قال الرئيس السيسي لرئيس المخابرات قبل عملية الثأر للشهداء

مشاهد غير أخلاقية.. وقف الحلقة الأولى من مسلسل ليلى علوي |فيديو

حقيقة وفاة بكاري جاساما على يد مشجعين في باريس.. القصة الكاملة

أشعلوا النيران في جسده.. إحالة 3 متهمين للجنايات لقتلهم "مصطفى سراج" في دمياط

35 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 3-4-2022

تراجع الدولار والاسترليني.. أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر مع ختام الأحد

ترشيحاتنا

رامز موفي ستار.. تعرف علي سيارة ياسمين صبري بعد ظهورها مع رامز جلال

الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة غش الأغذية بالقانون

15 دقيقة.. الأهلي يهدد مرمى الهلال في صحوة متأخرة

زيلينسكي: يمكن لأوكرانيا التفاوض مع روسيا بعد ضمانات أمنية من دول أخرى

المشوار الحلقة 2.. سر شنطة محمد رمضان ودينا الشربيني وعلاقتها بسرقة الآثار

لماذا نصلي صلاة التراويح في رمضان ؟.. 10 أسباب لا يعرفها كثيرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد زنا وإعلان ملابس داخلية.. ماذا أغضب المصريين في أول رمضان ؟

قبطي يقيم مائدة إفطار للصائمين طوال رمضان بالأقصر

أحمد داود : توقعنا مقارنة النسخة العربي من سوتس بالأمريكي.. أتمنى العمل مع زوجتي.. وٱولادي يتفهمون ظروف عملي (حوار)

في الأصل إغريقي.. فانوس رمضان لا يمكن الاستغناء عنه لاكتمال فرحة الأطفال

فيديو

حقيقة مقتل بكاري جاساما على يد مشجعين جزائريين في باريس.. فيديوجراف

أين أبي هل سيأتي؟ طفل أوكراني يحصد تعاطف الملايين بسبب صراخه

بعد وقف أولى حلقاته.. القصة الكاملة لأزمة مسلسل ليلى علوي

أنا عاملة قلق ومحدش يحاسبني.. ماذا قالت إلهام شاهين لـ العرافة؟

المزيد

ساحة رأي

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ