البحوث الفلكية تكشف عن موعد عيد الفطر 2022

كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية عن أخر أيام شهر رمضان 2022 المبارك وعن موعد أول أيام عيد الفطر.

قال الدكتور جاد القاضي، أن طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها المعهد، فإن شهر رمضان هذا العام سيكون ثلاثون يوما، وبذلك تكون اخر أيامه الأحد الموافق 1 من شهر مايو القادم .

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن هلال شهر شـوال(عيد الفطر) سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة العاشرة والدقيقة ٢٨ مساء بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبـت ۲۹ من رمضـان ١٤٤٣ هـ الموافق 30 أبريل ۲۰۲۲ م ( يوم الرؤية )، مما يعني أن أول أيام عيد الفطر المبارك هو يوم الإثنيـن الموافق 2 مايو 2022.

واشار الدكتور جاد أن هلال شهر شـوال يلاحظ انه لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس 30 أبريل( يوم الرؤية ) في مدينة القاهرة وكذلك في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية ، ويغرب القمر ( في طور الهلال القديم ) قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية ) في مكة المكرمة والقاهرة بـ 15 دقيقة ، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين ( 14 - 15 ددقيقة ) .

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن القمر يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية ) بمدد تتراوح بين ( 6 – ۲۰ دقيقة ) ، وبذلك يكون يوم الأحـد ۱ مايو ٢٠٢٢ م هو المتمم لشهـر رمضـان ١٤٤٣ هـ ، وتكون غـرة شهـر شـوال ١٤٤٣ هـ فلكيـاً يوم الإثنيـن ٢ مايو ۲۰۲۲ م ( عيد الفطر المبارك ) .