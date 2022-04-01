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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحوث الفلكية تستطلع هلال شهر رمضان.. اليوم

استطلال هلال رمضان
استطلال هلال رمضان -صورة ارشيفية

أعلن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أستعداد المعهد لإستطلاع هلال شهر رمضان المبارك 1443هـ ، اليوم الجمعة من مقر المعهد بمرصد حلوان.

وياتى ذلك  بالتنسيق مع دار الإفتاء وتعلن «الإفتاء» عن مدى تحقق رؤية هلال شهر رمضان 2022، وإعلان موعد أول أيام شهر رمضان من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.

وأشار  الدكتور جاد أن أماكن استطلاع الهلال تكون بعيدة عن أضواء وإضاءة المدن، أن الرصد سوف يكون بعد غروب الشمس مباشرة عن طريق التلسكوبات والعين المجردة.

ومن المقرر أن يتم استطلاع هلال شهر رمضان لعام 1443 هجريا من خلال 6 لجان ، حيث تتوجه اللجان لمطروح والفيوم وحلوان وسوهاج وقنا وأسوان.
 

البحوث الفلكية تستطلع هلال شهر رمضان.. غدا


وتضم كل لجنة أعضاء من معهد الفلك ودار الإفتاء وهيئة المساحة والمحافظة ومشايخ من الأوقاف والأزهر بالمحافظة التى يتم فيها الرصد.ويستعد المعهد القومى للبحوث الفلكية، لرصد هلال شهر رمضان، بالتنسيق مع دار الإفتاء وهيئة المساحة.

وقال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنّه وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، أن هلال شهر رمضان سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثامنــة والدقيقة 25 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعـــــة الموافق 1/4/2022م (يوم الرؤية).

وبذلك سيكون السبت المقبل الموافق 2 أبريل، غرة شهر رمضان 2022، هو أول أيام الشهر الفضيل، وغدا الجمعة سيكون آخر أيام شهر شعبان 2022.

اوضح أن الهلال الجديد  سوف يبقى في سماء مكة المكرمة والقاهرة لمدة 17 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (17 – 18 دقيقة).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (10- 25 دقيقة).

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