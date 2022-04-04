عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

للباحثين المصريين.. مطلوب وظيفة بالمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم IIASA

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية والمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم IIASA عن وظيفة باحث في النمذجة البيئية للعمل في إطار برنامج التنوع الحيوي والموارد الطبيعية، ووظيفة مهندس برامج بحثية في إطار برنامج الطاقة والمناخ والبيئة، وكل المهام التي يقوم بها المرشح المختار في وظيفة باحث في النمذجة البيئية ستكون في  مقر IIASA  بالنمسا بعقد لمدة عامين مع إمكانية مد فترة العقد فيما بعد.كل المهام التي يقوم بها المرشح المختار في وظيفة مهندس برامج بحثية ستكون في  مقر IIASA  بالنمسا بعقد لمدة عام مع إمكانية مد فترة العقد فيما بعد.

وأوضحت أنه لمزيد من التفاصيل عن كيفية التقديم وشروط الترشيح  والمهام من خلال الرابط التالي:

http://www.asrt.sci.eg/all-news/featured-news/iiasa-7/


وكانت قد أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار تعاون الأكاديمية ومركز ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية وتطبيقاته فى الشرق الأوسط SESAME أنه يقوم المركز بتنظيم "يوم التراث الثقافي" يوم الأربعاء الموافق 16 فبراير 2022 للترويج عن علوم التراث الثقافي في SESAME (عن بعد) فى تمام الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة.

نائب رئيس جامعة عين شمس: نقدم الدعم والتسهيلات اللازمة لتطويع الأنشطة البحثية والأكاديمية


وأوضحت أنه يوم التراث الثقافي موجه إلى مسؤولي التراث الثقافي والخبراء والعلماء والمهتمين من السلطات المحلية والإدارات والمؤسسات البحثية ذات الصلة وذلك لزيادة الوعي وإبراز القدرات التجريبية في مركز سيزامى لدراسة وتحليل التراث الثقافي. ويتم التسجيل الكترونيا على الرابط التالى: https://indico.desy.de/event/32776

IIASA أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم IIASA اخبار التعليم Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 4 منتخبات إفريقية من كأس العالم بسبب المنشطات ؟ .. الحقيقة والتفاصيل

كيروش يقدم تقريره للجبلاية.. ومنحه إجازة لحين الفصل في إعادة مباراة مصر والسنغال

مشاهد غير أخلاقية.. وقف الحلقة الأولى من مسلسل ليلى علوي |فيديو

حقيقة وفاة بكاري جاساما على يد مشجعين في باريس.. القصة الكاملة

35 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 3-4-2022

قبل 7 أبريل ..التموين تناشد المواطنين بضرورة استكمال البيانات لمنع إيقاف البطاقات

تراجع الدولار والاسترليني.. أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر مع ختام الأحد

سعر الذهب اليوم الأحد 3-4-2022

ترشيحاتنا

مستشار الرئيس: مستشفيات العزل خالية وانخفاض شديد في إصابات فيروس كورونا|فيديو

تراجع تاريخي لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

مواقيت الصلاة ليوم الاثنين 4 أبريل.. وموعد الإفطار

اعرف أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني اليوم الإثنين 4-4-2022

ميدو يشيد بنجم الأهلي: يستحق الانضمام إلى منتخب مصر

دينا الشربيني: وقت ارتباطي بـ عمرو دياب الناس طلعوني حامل 4 مرات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش خيال.. شاهد كلب آلي يجوب شوارع الصين لتحذير السكان|فيديو

الأكثر إحراجًا.. رجل يظهر عاريًا خلال مكالمة فيديو في العمل|شاهد

رقص أم إستعراض رمضاني.. هل تعمدت ميريام فارس إثارة غرائز الصائمين لإحتلال الترند؟

مشهد زنا وإعلان ملابس داخلية.. ماذا أغضب المصريين في أول رمضان ؟

فيديو

فندق أبو ظبي وخلافها مع شيرين رضا .. ماذا قالت فيفي عبده مع ياسمين عز .. فيديوجراف

حقيقة مقتل بكاري جاساما على يد مشجعين جزائريين في باريس.. فيديوجراف

أين أبي هل سيأتي؟ طفل أوكراني يحصد تعاطف الملايين بسبب صراخه

بعد وقف أولى حلقاته.. القصة الكاملة لأزمة مسلسل ليلى علوي

المزيد

ساحة رأي

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ