للباحثين المصريين.. مطلوب وظيفة بالمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم IIASA

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية والمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم IIASA عن وظيفة باحث في النمذجة البيئية للعمل في إطار برنامج التنوع الحيوي والموارد الطبيعية، ووظيفة مهندس برامج بحثية في إطار برنامج الطاقة والمناخ والبيئة، وكل المهام التي يقوم بها المرشح المختار في وظيفة باحث في النمذجة البيئية ستكون في مقر IIASA بالنمسا بعقد لمدة عامين مع إمكانية مد فترة العقد فيما بعد.كل المهام التي يقوم بها المرشح المختار في وظيفة مهندس برامج بحثية ستكون في مقر IIASA بالنمسا بعقد لمدة عام مع إمكانية مد فترة العقد فيما بعد.

وأوضحت أنه لمزيد من التفاصيل عن كيفية التقديم وشروط الترشيح والمهام من خلال الرابط التالي:

http://www.asrt.sci.eg/all-news/featured-news/iiasa-7/



وكانت قد أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار تعاون الأكاديمية ومركز ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية وتطبيقاته فى الشرق الأوسط SESAME أنه يقوم المركز بتنظيم "يوم التراث الثقافي" يوم الأربعاء الموافق 16 فبراير 2022 للترويج عن علوم التراث الثقافي في SESAME (عن بعد) فى تمام الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة.



وأوضحت أنه يوم التراث الثقافي موجه إلى مسؤولي التراث الثقافي والخبراء والعلماء والمهتمين من السلطات المحلية والإدارات والمؤسسات البحثية ذات الصلة وذلك لزيادة الوعي وإبراز القدرات التجريبية في مركز سيزامى لدراسة وتحليل التراث الثقافي. ويتم التسجيل الكترونيا على الرابط التالى: https://indico.desy.de/event/32776