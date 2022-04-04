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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شهر الخير.. اللحم الضاني والأرز الأصفر وجبات رئيسية لـ بدو مطروح في رمضان

طقوس أبناء مطروح
طقوس أبناء مطروح فى رمضان

يحظى شهر رمضان بطابع خاص وطقوس مميزة عند بدو مطروح والذي يتميز ببعض العادات الموروثة والتى تميز محافظة مطروح عن غيرها من محافظات مصر حيث يحتفظون بهوية وعادات وتقاليد المجتمع البدوى المطروحى، وطقوسه الخاصة.

 

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فشهر رمضان  يظهر التقارب بين   المجتمع القبلي، ونبذ التعصب والخلافات فهو شهر المصالحة  والخير والبركة.

ويوضح فرج الطبيعى من أهالي مطروح بعض عادات وتقاليد أبناء مطروح في شهر رمضان  بالتجمع في أحد أيام رمضان عند عمدة القبيلة أو كبير العائلة ويتناول الجميع الافطار سويا كعادة  موروثة تعمل على التقارب بين جميع أفراد القبيلة.

وأضاف أنه من أبرز عادات وتقاليد أبناء البادية  فى الوقت السابق طول أيام شهر رمضان الكريم، إشعال النيران والمواقد المتوهجة قبل الإفطار حتى يقبل عليها السائرون فى الصحراء، ثم تستخدم فيما بعد لإعداد الشاى الزردة، الذى تشتهر به المحافظة.،

وأشار إلى أنه خلال رمضان  تفتح المرابيع لاستقبال الزوار  وتقام المقاعد والدواوين والخيام الصغيرة للإفطار الجماعى لأبناء القبيلة الواحدة مضيفا  انه عقب صلاة التراويح، تبدأ السهرات الرمضانية بنفس المقاعد والدواوين ومجالس العائلات، حيث الشاى الزردة والقهوة،

وأوضح أنه  من أهم الأطعمة التى تقدم على الموائد فى رمضان  الشربة المغربى و الأرز فلا تخلو موائد مطروح من الأرز أو المكرونة, موضحا أن أشهر أطباق الأرز هو” الأرز المبزر ” أو الأرز الأصفر ويتم طهيه من مرق اللحوم وخاصة الضان ويوضع عليها ” البزار” أو الكركم الأصفر ويشتهر رز مبوخ ” أو الأرز المطهي على البخار, وبجانبه الخضراوات أو  المكرونة المبكبكة اوالارز بالسمن واللحم الضانى  .

وقال إن  هناك وجبة بين الإفطار والسحور  تسمى الضحوية ويتناول خلالها ما تبقى من طعام الإفطار  كما يتم أثناء تجهيز الافطار أن يكون هناك زيادة عن احتياجات المنزل تحسبا لأى ضيف او عابر سبيل .
وقال إن أردت فى  عمق الصحراء، كانوا يعتمدون  على حركة الشمس والنجوم للاستدلال على مواعيد الإفطار والسحور، فيستدلون على موعد أذان المغرب بمراقبة الشمس بالعين المجردة والاستدلال على وقت الغروب فيفطرون، وفى موعد السحور والإمساك يراقبون حركة النجوم ويحددون موعد أذان الفجر.

 

طقوس أبناء مطروح فى رمضان
طقوس أبناء مطروح فى رمضان
طقوس أبناء مطروح فى رمضان

 

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