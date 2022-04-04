عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي جصفا في ميت غمر يستغيثون من غرق المنطقة بمياه الصرف الصحي

صدى البلد

شهدت قرية جصفا التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، حالة من الغضب بين الأهالي، بسبب انتشار مياه الصرف الصحي  أمام المدرسة الثانوي فى جصفا ، بالإضافة إلى الخوف من إصابتهم بالأمراض والأوبئة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

و قال عماد الغلبان ، فى رسالة بعث بها لخدمة شكاوى “ بين الناس ” التى يقدمها موقع صدى البلد  :" حياتنا تحولت إلى جحيم وأصبحت الأمراض والأوبئة تحاصرنا  من كل الاتجاهات سواء من انتشار فيروس كورونا المستجد، أو من انتشار الأمراض والأوبئة والروائح الكريهة بسبب اقتحام مياه الصرف الصحي المنازل بعد تحول الشوارع والمنازل إلى برك  مياه الصرف الصحي".

 

وأكد الغلبان أن الأهالي قدمت العديد من الشكاوى للجهات المعنية ولكن لا يوجد إستجابة علي الشكوي حتي الآن، موضحًا:" الأهالي أجرت العديد من اتصالات بالمسئولين عن الصرف الصحي في المنطقة دون فائدة، لم نعد نتحمل هذا الإهمال، مياه الصرف الصحي تسللت من الشوارع إلى المنازل وأصبحت الحياة غير آدميه والجميع الآن يعيش في خطر مهدد بالإصابة بالأمراض والأوبئة".

 

وطالب الأهالى محافظ الدقهلية بالتدخل شخصيا لإنقاذ للحفاظ على حياتهم وحياة أبنائهم من الأمراض وتوفير حياة كريمة لهم، فهم أيضا مصريون ومواطنون من حقهم حياة كريمة خالية من مسببات الأمراض شأنهم شأن جميع المصريين.

اقرأ أيضا
شاهد.. مياه الصرف الصحي والقمامة تحاصر مساكن شلقان في القناطر الخيرية

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

277664392_3410037495891930_6281384551895492963_n
277664392_3410037495891930_6281384551895492963_n
277753907_3410037569225256_7984776475730894525_n
277753907_3410037569225256_7984776475730894525_n
277666747_3410037535891926_628970504700763938_n
277666747_3410037535891926_628970504700763938_n
انتشار فيروس كورونا محافظة الدقهلية فيروس كورونا المستجد انتشار الامراض والاوبئه الروائح الكريهة مركز ميت غمر انتشار مياه الصرف الصحي انتشار الامراض توفير حياة كريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 4 منتخبات إفريقية من كأس العالم بسبب المنشطات ؟ .. الحقيقة والتفاصيل

كيروش يقدم تقريره للجبلاية.. ومنحه إجازة لحين الفصل في إعادة مباراة مصر والسنغال

مشاهد غير أخلاقية.. وقف الحلقة الأولى من مسلسل ليلى علوي |فيديو

تراجع تاريخي لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

حقيقة وفاة بكاري جاساما على يد مشجعين في باريس.. القصة الكاملة

35 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 3-4-2022

لا تتعرضوا للشمس.. موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد والعظمى تصل لـ43 درجة

تراجع الدولار والاسترليني.. أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر مع ختام الأحد

ترشيحاتنا

نجم الزمالك السابق: مصر خسرت 11 مليون دولار بالفشل في التأهل للمونديال

أسعار الذهب والدولار والدواجن والحديد ومواقيت الصلاة.. نشرة خدمات صدى البلد

منة عرفة تكشف سر طلاقها من محمود المهدي ومحاولة انتحارها.. وحقيقة زواجها من علي ربيع

متحور جديد من كورونا يهدد العالم.. منظمة الصحة تحذر من XE

هل نوم الصائم في نهار رمضان كله مباح؟.. الإفتاء: بشرط واحد

لا تتعرضوا للشمس.. موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد والعظمى تصل لـ43 درجة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش خيال.. شاهد كلب آلي يجوب شوارع الصين لتحذير السكان|فيديو

الأكثر إحراجًا.. رجل يظهر عاريًا خلال مكالمة فيديو في العمل|شاهد

رقص أم إستعراض رمضاني.. هل تعمدت ميريام فارس إثارة غرائز الصائمين لإحتلال الترند؟

مشهد زنا وإعلان ملابس داخلية.. ماذا أغضب المصريين في أول رمضان ؟

فيديو

فندق أبو ظبي وخلافها مع شيرين رضا .. ماذا قالت فيفي عبده مع ياسمين عز .. فيديوجراف

حقيقة مقتل بكاري جاساما على يد مشجعين جزائريين في باريس.. فيديوجراف

أين أبي هل سيأتي؟ طفل أوكراني يحصد تعاطف الملايين بسبب صراخه

بعد وقف أولى حلقاته.. القصة الكاملة لأزمة مسلسل ليلى علوي

المزيد

ساحة رأي

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ