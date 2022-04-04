أهالي جصفا في ميت غمر يستغيثون من غرق المنطقة بمياه الصرف الصحي

شهدت قرية جصفا التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، حالة من الغضب بين الأهالي، بسبب انتشار مياه الصرف الصحي أمام المدرسة الثانوي فى جصفا ، بالإضافة إلى الخوف من إصابتهم بالأمراض والأوبئة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

و قال عماد الغلبان ، فى رسالة بعث بها لخدمة شكاوى “ بين الناس ” التى يقدمها موقع صدى البلد :" حياتنا تحولت إلى جحيم وأصبحت الأمراض والأوبئة تحاصرنا من كل الاتجاهات سواء من انتشار فيروس كورونا المستجد، أو من انتشار الأمراض والأوبئة والروائح الكريهة بسبب اقتحام مياه الصرف الصحي المنازل بعد تحول الشوارع والمنازل إلى برك مياه الصرف الصحي".

وأكد الغلبان أن الأهالي قدمت العديد من الشكاوى للجهات المعنية ولكن لا يوجد إستجابة علي الشكوي حتي الآن، موضحًا:" الأهالي أجرت العديد من اتصالات بالمسئولين عن الصرف الصحي في المنطقة دون فائدة، لم نعد نتحمل هذا الإهمال، مياه الصرف الصحي تسللت من الشوارع إلى المنازل وأصبحت الحياة غير آدميه والجميع الآن يعيش في خطر مهدد بالإصابة بالأمراض والأوبئة".

وطالب الأهالى محافظ الدقهلية بالتدخل شخصيا لإنقاذ للحفاظ على حياتهم وحياة أبنائهم من الأمراض وتوفير حياة كريمة لهم، فهم أيضا مصريون ومواطنون من حقهم حياة كريمة خالية من مسببات الأمراض شأنهم شأن جميع المصريين.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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