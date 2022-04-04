داليا فؤاد تكشف أضرار التنمر وتأثيره على الأفراد.. فيديو

قالت الإعلامية داليا فؤاد ، إن التنمر هو أولي درجات العنصرية وهو العنف الذى يمارسه فرض أو مجموعة الأفراد ضد فرد أخر وإزعاجه بطريقة متعمدة متكررة ومهاجمة الشخص المتنمر علية بشكل بدني أو لفظي .

وأضافت داليا فؤاد خلال برنامجها " ضرب نار " المذاع علي قناه " القاهرة والناس " ، إن مصطلح التنمر جديد علينا كـ مجتمع ولكنة متواجد ويمارس منذ قديم الأزل ويستخدم من قبل القوي للضعيف من الأغلبية للأقلية ، مشيرة إلي أن التنمر هو اكثر العادات انتشارا في المجتمع نتيجة تصنيفه كـ فعل كميدي يضحك .

وأوضحت داليا فؤاد ، إن التنمر درجات ويختلف في درجة البشاعة ولكنة يشترك في الأثر النفسي ، مؤكدة ان الدرجة الأخف من التنمر هو تنمر الأصدقاء علي بعضهم البعض .



