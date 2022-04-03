الدوري الإسباني.. برشلونة يهزم إشبيلية بهدف بيدري ويشعل الصراع على الوصافة

حقق فريق برشلونة فوزا هاما على حساب ضيفه إشبيلية، في مباراة الجولة الـ 30 من بطولة الدوري الإسباني، بهدف دون مقابل.



واعتمد الفريق الكتالوني على اختراقات النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي من الجهة اليمنى، وتحركات المبدع بيدري في وسط الملعب.



وجاء هدف الانتصار في الدقيقة الـ 72، عن طريق بيدري ، حيث مر من المدافعين ببراعة كبيرة، وسدد كرة رائعة على يمين بونو.

الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 57 نقطة في المركز الثاني، متساويا في النقاط مع أتلتيكو مدريد وإشبيلية، إلا أنه يملك مباراة مؤجلة، ويبعد الثلاثي 12 نقطة عن المتصدر ريال مدريد.