ديربي إيطاليا.. إنتر يسقط يوفنتوس بركلة جزاء بتوقيع هاكان

حقق فريق إنتر ميلان فوزا هاما على حساب يوفنتوس، بهدف دون رد، في قمة الجولة الـ31 من منافسات الدوري الإيطالي، على ملعب "آليانز ستاديوم".



واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح إنتر ميلان في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، تصدر لها هاكان كالهانغولو لكن تشيزني تصدى لها ثم تابعها مرة أخرى مسجلاً هدف التقدم.



وبعدها قام الحكم بإعادة ركلة الجزاء مرة أخرى بسبب دخول لاعبي يوفنتوس منطقة الجزاء قبل تسديدها، ليعود هاكان ويسدد الركلة بنجاح في شباك تشيزني الدقيقة 90+4.



ورفع إنتر رصيده الى 63 نقطة في المركز الثالث ولديه لقاء مؤجل، في حين تجمد رصيد يوفنتوس عند النقطة 59 في المركز الرابع في جدول الترتيب.