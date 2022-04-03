مسلسل العائدون الحلقة2.. تنظيم داعش يكشف محمد فراج ومحاولات لقتله

شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل العائدون إثارة كبيرة ؛ خاصة بعد ان اكتشف تنظيم داعش خيانة احد أفراده وهو أبو مصعب الذي يجسد شخصيته الفنان محمد فراج اثناءحديثه مع ضابط المخابرات.

وطالب أمير كرارة من محمود عبد الغنى بتنفيذ خطة لكى يتم تهريب ابو مصعب قبل قتله من التنظيم ؛ الا ان الأخير رفض حتى لا يتم القبض على أمير كرارة.

الحلقة الأولى تتصدر التريند:



تصدر مسلسل العائدون تريند جوجل بعد عرض الحلقة الأولى التى كانت مليئة بالإثارة والتشويق وشهدت العديد من الأحداث المتلاحقة.

وبدأت أحداث الحلقة الأولى لمسلسل العائدون قيام أمير كرارة بتخدير هارب مصري يعمل في تهريب الآثار المصرية للخارج، وبالفعل يتم اقتياده إلى مصر ووضعه في تابوت وشحنه على طائرة.

ويتم التحقيق مع مهرب الآثار ويعترف بتفاصيل عمليات التهريب وحصوله على أموال التهريب داخل صالات المقامرة في أوروبا، ويتم بعدها مفاجأته بأنه داخل مصر وتم ترحيله.

وتحكم جماعة داعش الإرهابية بالإعدام على رجل مسن، وتأمر ابن هذا الرجل (المنضم إلى تنظيم داعش) بأن ينفذ الحكم في والده.

وبالفعل يقتل الابن والده في مشهد مأساوي، ويردد الأب آية طاعة الوالدين قبل تنفيذ حكم قتله.

كما شهدت الحلقة وفاة والدة نادين (الفنانة أمينة خليل) بعد إصابتها بمرض لفترة، بالإضافة لعمل نادين بجهاز المخابرات المصرية، كما يقوم محمد فراج بالتجسس على أجهزة جماعة داعش الإرهابية.