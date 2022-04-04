منذر ريحانة يتنكر في زي فاعل خير ويفاجئ الجمهور في «الدنيا بخير»

شارك الفنان منذر ريحانه في الحلقة الثانية من برنامج "الدنيا بخير "، الذي يقدمه الإعلامي أحمد اليمّاحي، على قناة أبو ظبي.

تنكر منذر ريحانة في زي فاعل خير لمساعدة سيدة أردنية تحتاج إلى عملية جراحية بصحبة زوجها، ليدور حوار إنساني بينهما دون أن يعرفا هوية الشخص الذي يتعاملان معه.

وقال الفنان منذر ريحانة انه سعيد بتقديم هذه التجربة لانه قام بها امام ناس حقيقيين وليس في مشهد تمثيل، مشيرا الى انه بكى متأثرا من الموقف الإنساني. قائلا : هذا أصعب من التمثيل، ويجب أن نكون قدر الإمكان وسيلة لإسعاد الآخرين فما من أحد يقدم خير إلا ويأتي كرم الله في وقته، فضلا عن دعاء الآخرين له، فشيء جميل أن ترى البسمة على وجوه الآخرين.

وقال احمد اليمّاحي، مقدم البرنامج، نادرون هم أولئك الذين يجعلون من البذل متعتهم الخاصة فما أحوجنا إليهم، فهم الذين يزينون أيامنا بألوان إحسانهم. فالظروف الصعبة قسمت الناس إلى نوعين احدهم لا يلتفت الى هموم الاخرين اما الاخر هم الذين يحاولون رسم الأمل والبسمة على وجوه الاخرين وما احوجنا إلى هؤلاء في حياتنا.

ويسلط برنامج الدنيا بخير الضوء على جهود دولة الإمارات والهلال الأحمر في مساعدة الآخرين، في مختلف دول العالم. ويظهر في حلقات البرنامج العديد من نجوم الفن العربي الذين شاركوا في المهمة الإنسانية لمساعدة المحتاجين، منهم: وائل جسار، أيمن رضا، وفاء موصلي، مي عمر، ملحم زين، إياد نصار، سيرين عبدالنور، ومنذر رياحنة.

ويغلب الحوار الإنساني العميق على المشهد بين الضيف المتنكر، والمحتاج الحقيقي أمام عدسة فريق الإعداد، الذي يختبئ في حافلة خاصة، ثم يكشف الضيف عن هويته ليتلقى المحتاج هديةً من الهلال الأحمر الإماراتي في مشهد إنساني وعاطفي يعزز قيم الخير والعطاء في المجتمع.

وتقوم فكرة البرنامج الذي يسعى لتطبيق رسالة دولة الإمارات الخيرية، إلى مساعدة الناس المحتاجين في أكثر من بلد عربي، ولهذا السبب تم اختيار أراضي المملكة الأردنية الهاشمية، لتصوير الموسم الأول من البرنامج، كون الأردن تحتضن العديد من الجنسيات العربية المختلفة.

يسعى تلفزيون أبوظبي، ضمن خطة برامجه في الدورة الرمضانية التي تبدأ السبت المقبل، إلى إحداث فرق جوهري قيم على صعيد البرامج التلفزيونية، لتقديم الفائدة والمتعة معاً لجمهور التلفزيون الذي يختار قنوات أبوظبي منصة له، بالنظر لما تحتويه خارطة البرامج من فعل حقيقي وبرامج منوعة.

