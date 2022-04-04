أحمد موسى يكشف للمرة الأولى كيف حرض حازم أبو إسماعيل على قتله

قال الإعلامي أحمد موسى إن حازم صلاح أبو إسماعيل إرهابي خطير وفي الأهرام وصلت لنا معلومة جنسية والدته الأمريكية ونشرنا بعد الاطلاع على كافة المستندات .

وأضاف موسى خلال برنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، أبو إسماعيل حرض على قتلي بعد نشر خبر جنسية والدته في الأهرام.

وتابع أن اجتماع خيرت الشاطر ومرسي وبديع الذي ظهر بالصوت والصورة تحدث عن جنسية والدة صلاح أبو إسماعيل وبالتالي تم الدفع بمحمد مرسي.

وأوضح موسى أن الشاطر تحدث عن التبليغ ضد السلفيين ووصفهم بأنهم ليسوا جماعة واحدة بل شراذم وكل الأحاديث مسجلة بالصوت والصورة وسيظهر يوميا في مسلسل الاختيار مفاجآت ومقاطع جديدة.