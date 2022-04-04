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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أسعار النفط.. برنت يهبط ويسجل 103.21 دولار للبرميل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

واصلت التعاقدات الآجلة للنفط خسائرها في بداية تعاملات الأسبوع، وهبط خام برنت أكثر من دولار إلى أدنى مستوى خلال الجلسة إلى 103.21 دولار للبرميل.

 

وكانت التعاقدات الآجلة لخام برنت تراجعت بشكل طفيف في بداية التعاملات اليوم الإثنين بآسيا.

 

وانخفضت العقود القياسية لخام برنت وخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط بنحو 13% خلال الأسبوع الماضي.

 

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس عن سحب مليون برميل يوميا من النفط الخام لمدة 6 أشهر اعتبارا من مايو/أيار ليصل إلى 180 مليون برميل.

النفط يسجل أكبر خسارة أسبوعية في عامين بعد قرار بايدن بالسحب من الاحتياطي

أكبر خسارة أسبوعية.. أسعار النفط اليوم السبت

وقالت وزارة الصناعة اليابانية إن الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية اتفقت يوم الجمعة على ثاني سحب منسق للنفط في اجتماع استثنائي.

ومع ذلك، قال فيل فلين المحلل في برايس فيوتشرز جروب "عندما تنظر إلى السحب من احتياطي النفط الاستراتيجي، لا يزال هناك الكثير من الأسئلة حول كيفية إخراج كل هذا النفط من هناك. علينا أن ننتظر ونرى".

واضطربت أسواق الطاقة في جميع أنحاء العالم وأثارت مخاوف بشأن الإمدادات العالمية عندما عطلت العقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا إمدادات الطاقة ودفعت أسعار النفط إلى قرابة 140 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى في حوالي 14 عاما.

روسيا تكساس برميل النفط الخام الرئيس الأمريكي جو بايدن وكالة الطاقة الدولية الرئيس الأمريكي جو بايدن غرب تكساس

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