أكبر خسارة أسبوعية.. أسعار النفط اليوم السبت

تراجعت أسعار النفط عند التسوية بعد اتفاق الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية على السحب من احتياطيات النفط الاستراتيجية تزامنا مع أكبر حسب على الإطلاق من الاحتياطيات في الولايات المتحدة.

وخسرت العقود القياسية لخام برنت وخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط حوالي 13 بالمئة، في أكبر انخفاض أسبوعي لهما في عامين بعد إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن الإفراج عن نفط من مخزونات الطوارئ.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 104.39 دولار للبرميل عند التسوية.

كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي 1.01 دولار أو واحدا بالمئة إلى 99.27 دولار للبرميل.

وأعلن الرئيس الأمريكي أمس سحب مليون برميل نفط يوميا على مدى ستة أشهر بدءا من مايو، وهو أكبر سحب من احتياطيات النفط الأمريكية.

وأعلن تكتل أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها ومنهم روسيا الخميس التزامه بخطط زيادة الإنتاج 432 ألف برميل يوميا في مايو.