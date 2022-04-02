أخبار العالم | التوصل إلى هدنة لوقف إطلاق النار في اليمن .. وكالة الطاقة تعلن ضخ كميات ضخمة من النفط .. أوكرانيا تشن أول غارة جوية على روسيا.. فتح مطار صنعاء

نشر موقع صدى البلد الإخباري على مدار الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات الهامة على الساحتين الإقليمية والدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

أمريكا تفرض عقوبات جديدة على روسيا وبيلاروس

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم السبت، إضافة 120 كيانًا في روسيا وبيلاروس إلى قائمة العقوبات، بسبب العدوان الروسي على أوكرانيا.

زيلينسكي: القوات الروسية تنسحب من شمال أوكرانيا ببطء

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن القوات الروسية تنسحب من شمالي البلاد ببطء ولكن بشكل ملحوظ.

قرار عاجل من روسيا بعد هجوم أوكراني على مستودع نفط بمدينة بيلجورود

قالت روسيا إنها ستعزز حدودها الغربية لمنع أي طرف من مهاجمتها، وذلك بعد هجوم أوكراني على مستودع للوقود بمدينة بيلجورود غرب روسيا.

تلاشي آمال الإجلاء من ماريوبول.. أوكرانيا تشن أول غارة جوية على روسيا

اتُهمت أوكرانيا بشن أول غارة جوية على الأراضي الروسية منذ بدء الحرب - حيث تلاشت الآمال في الإخلاء من ماريوبول بعد توجه فريق إنساني إلى المدينة المحاصرة.

بعد خطة المليون برميل.. وكالة الطاقة تعلن ضخ كميات ضخمة من النفط

بعد قرار غير مسبوق للرئيس الأمريكي جو بايدن بـ سحب مليون برميل نفط يوميا من الاحتياطي الاستراتيجي لبلاده لمدة 6 أشهر، أعلنت وكالة الطاقة الدولية، عقب اجتماع طارئ الجمعة، أن الدول الأعضاء بها ستضخ كميات إضافية من احتياطيات النفط لتخفيف أثر نقص المعروض في الأسواق بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

بايدن يكشف عن قرار عاجل من 30 دولة للسيطرة على أسعار النفط

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إن "أكثر من 30 دولة" ستحذو حذو الولايات المتحدة، وتلجأ إلى احتياطها النفطي الاستراتيجي في محاولة لخفض الأسعار.

قيس سعيد: لاحوار مع من أرادوا الانقلاب على تونس وتفجيرها

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الجمعة بقصر قرطاج، نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، والسيّدات والسادة أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد.

اليمن.. صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع ميليشيا الحوثي وفتح مطار صنعاء

أعلنت الحكومة الشرعية في اليمن موافقتها على إتمام صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع ميليشيا الحوثي وفتح مطار صنعاء، والسماح بدخول ناقلات الوقود إلى ميناء الحديدة وفتح الطرقات إلى مدينة تعز التي تحاصرها الميليشيا منذ سبعة أعوام.

بايدن يرحب باتفاق الهدنة في اليمن

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن ترحيبه باتفاق الهدنة لمدة شهرين بين أطراف الأزمة اليمنية، والذي تم التوصل إليه اليوم كنتيجة للمشاورات اليمنية في الرياض.

أول تعليق رسمي من السعودية على إعلان الهدنة في اليمن

أصدرت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، بيانًا قالت فيه إنها ترحب بإعلان الأمم المتحدة والحكومة اليمنية هدنة لمدة شهرين لوقف جميع الأعمال العسكرية والقتالية في اليمن.