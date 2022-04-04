عقلي أقرب ليهم.. إيناس الدغيدي: بعشق عالم الرجالة أكتر من الستات.. فيديو

استضاف برنامج "كلام الناس في رمضان"، الذي تقدمه الإعلامية "ياسمين عز"، والمُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، المخرجة الكبيرة "إيناس الدغيدي"، في حوار تتحدث فيه "الدغيدي"، عن الكثير من المحطات الفنية الهامة في مسيرتها.

وقالت "إيناس الدغيدي"،: "أنا لست ضد الرجالة، أنا أعشق عالم الرجال أكثر من الستات لأن علقي أقرب ليهم"، موضحه: "بكون مع الرجالة أريح من الستات".

وأضافت المُخرجة الكبيرة "إيناس الدغيدي"،: "دائما أقول لأصحابي أي حفلة للستات متعزمونيش، وأي حفلة كلها ستات مش بروحها".



وتتحدث "إيناس الدغيدي" عن بعض المواقف التي غيرت من شخصيتها وأضافت لها، كما تتحدث عن طقوسها خلال شهر رمضان المبارك، وعن خططها وأحلامها ومشاريعها المستقبلية.