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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

طمع في اللي معاه.. التحريات: حداد وراء قتل شاب داخل شقته في أكتوبر

جثة
جثة

كشفت الأجهزة الأمنية في الجيزة، بإشراف اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، ملابسات مقتل شاب داخل شقته بمنطقة أكتوبر.

بلاغا تلقته الأجهزة الأمنية في الجيزة، أفاد العثور على جثة شاب داخل شقته بمنطقة حدائق أكتوبر.

وعلى الفور وجه اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

وبالإنتقال والمعاينة، تبين العثور على جثة شاب ثلاثيني، وبها جرح قطعي في الرأس نتيجة التعدي عليه بآلة حادة.

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وكشفت التحريات الأولية التي أجريت بإشراف اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن وراء إرتكاب الواقعة عامل حضر إلي المجني عليه لإجراء بعض أعمال الصيانة في الشقة.

وتبين من التحريات، أن المجني عليه طلب العامل "حداد" لإجراء صيانة في شقته، وحال حضور المتهم لاحظ وجود أموال في ملابس المجني عليه، فقام بضربه على رأسه مستخدما ألة حادة.

وشرحت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، أن المتهم قام بقتل المجني عليه وسرق قرابة 5 آلاف جنية، وفر هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات واستخدام التقنيات الحديثة، تمكنت الأجهزة الأمنية في الجيزة من ضبط المتهم، وبمواجهته أعترف بارتكاب جريمته.

تحرر المحضر اللازم، وتم وضع الجثة في الثلاجة تحت تصرف النيابة العامة، وجاري استكمال التحقيقات.

أكتوبر امن الجيزة الأجهزة الامنية مقتل شاب داخل شقته حدائق أكتوبر

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