ميدو: لابد من تحديد مصير كيروش بشكل نهائي

انتقد أحمد حسام ميدو بيان اتحاد الكرة المصري الصادر بشأن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج “الريمونتادا” على قناة المحور: "لابد من توضيح كافة الأمور بشكل صحيح، نعم نتخذ إجراءات قانونية لأن السنغال لم تحترم منتخب مصر وجماهيره وكذلك مسؤولي اتحاد الكرة، ولكن المباراة لن تُعاد".

وأضاف: "بيان اتحاد الكرة أراه خاطئا، لابد من عقد جلسة واضحة مع كيروش، والعمل على تحديد خطة مستقبلية خاصة لما هو قادم" .

وختم حديثه قائلا: "علينا أن نكون واضحين مع الجماهير خلال الفترة المقبلة"