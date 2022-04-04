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رئيس التحرير
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أخبار البلد

واعظة بالأوقاف: الصلاة على النبي تزيل الهموم وشرط لاستجابة الدعاء

الدكتورة وفاء عبد
الدكتورة وفاء عبد السلام

أكدت الدكتورة وفاء عبد السلام الواعظة بالأوقاف أن الصلاة على سيدنا النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) تزيل الهموم وتدفع المشاق وتملأ الآفاق وتغفر الذنوب، وشرط من شروط استجابة الدعاء والقبول وتوسع الأرزاق.


جاء ذلك خلال كلمتها الليلة في الحلقة الثانية من برنامج "مع الصائمين" الذي تقدمه وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) بالتعاون مع وزارة الأوقاف، ويتم بثه ونشره على مواقع الوكالة وحساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، عبر الروابط التي تتم إذاعتها يوميا بمناسبة شهر رمضان المبارك.


وأوضحت عبد السلام أن "فضل الصلاة على حبيبنا المصطفى (صلى الله عليه وسلم الصلاة) -كما قال حضرة سيدنا النبي- لها فوائد كثيرة، وهذه الفوائد إن عادت على أحد فإنها تعود على المصلي على سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلّم)".


واستشهدت الدكتورة وفاء عبد السلام بما جاء في حديث الصحابي الجليل أُبَيّ بن كعب عندما ذهب إلى الحبيب المصطفى (صلى الله عليه وسلّم) وسأله قائلًا: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت، قلت: الربع، قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، قلت: النصف، قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، قلت: فالثلثين، قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، قلت: أجعل لك صلاتي كلها قال: إذا تكفي همك، ويغفر لك ذنبك؛ ومعنى هذا أن ذلك إرشاد من الحبيب المصطفى (صلى الله عليه وسلّم) بأن الله (سبحانه وتعالى) يغفر الذنوب ويكفي العبد الهموم وشرورها بالصلاة على الحبيب المصطفى (صلى الله عليه وسلّم).


وأكدت عبد السلام أن الصلاة على النبي استجابة لأمر المولى (عز وجل) وطاعة لرب السماوات والأرض، حيث يقول رب العزة (تبارك وتعالى) في القرآن الكريم: "إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا"؛ وحتى لا نكون بخلاء كما قال النبي (صلى الله عليه وسلم): "البَخِيلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ، فَلَمْ يصَلِّ عَلَيَّ".


ودعت الدكتورة وفاء عبد السلام الجميع إلى التقرب إلى الله (عز وجل) بالصلاة على حضرة الحبيب المصطفى (صلى الله عليه وسلّم) للفوز برضا الله ومحبة رب العزة (سبحانه وتعالى) وصلاة ربنا (سبحانه وتعالى) علينا وحتى يكفي الله (سبحانه وتعالى) همومنا وأن يغفر لنا ذنوبنا.
الرابط: https://www.youtube.com/watch?v=YTSMOqva0aU

واعظة بالأوقاف الدكتورة وفاء عبد السلام الصلاة على سيدنا النبى محمد وزارة الأوقاف

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