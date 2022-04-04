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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لوتس تكشف عن إلتر بقوة 900 حصان.. صور

لوتس تكشف عن إلتر
لوتس تكشف عن إلتر بقوة 900 حصان

كشفت لوتس عن احدث سياراتها الرياضية متعددة الاستخدامات والتي تأتي كأقوى طراز للشركة البريطانية، ومن المتوقع ان تكون منافس قولى لسيارات مميزة آخرى مثل Audi E-Tron S و Tesla Model X Plaid.

لوتس تكشف عن  إلتر بقوة 900 حصان

ومنذ أن أعلنت شركة لوتس عن خططها لتقديم سيارة دفع رباعي ، كان من المعروف ان السيارة الجديدة ستكون أثقل بكثير من مجموعة نورفولك من السيارات الرياضية، حيث أصبح الأمر أكثر وضوحًا عندما كشفت العلامة التجارية المملوكة لشركة جيلي أن الطراز المرتفع سيكون كهربائيًا تمامًا، وأخبرنا تخمين متعلم أنه سيكون أثقل من سيارة Evija الخارقة، ووفقًا لمعايير لوتس ونظرًا لأنها تقلب الميزان عند 3700 رطل (1680 كجم).

لوتس تكشف عن  إلتر بقوة 900 حصان

عندما تم الكشف عن Eletre أخيرًا في وقت سابق من هذا الأسبوع، امتنعت Lotus عن الحديث عن وزنها، ومن المعروف أن أجزاء الجسم السوداء مصنوعة من ألياف الكربون بينما تم تصنيع الأجزاء المتبقية من الألومنيوم خفيف الوزن، وتشمل الإجراءات الإضافية لخفض الوزن استخدام نسيج من الصوف لتنجيد المقاعد لخفض نسبة 50% من الوزن مقارنة بالجلد العادي.

لوتس تكشف عن  إلتر بقوة 900 حصان

وفقًا لتقرير جديد صادر عن Piston Heads فإن المهندسين في شركة Lotusيستهدفون وزنًا يبلغ 4409 رطلاً (2000 كجم)، وقد لا يبدو هذا مثيرًا للإعجاب، خاصة بالنسبة للوتس ، ولكنه سيجعلها أخف بكثير من منافسيها على سبيل المثال تزن Tesla Model X Plaid 5412رطلاً (2.455 كجم) في حين أن Audi E-Tron Sأثقل، عند 5853 رطلاً (2655 كجم).

لوتس تكشف عن  إلتر بقوة 900 حصان

يفسر الاختلاف الكبير في الوزن لماذا تستطيع Eletreبقوة 600 حصان "فقط" أن تسارع من 0 إلى 62 ميلاً في الساعة (100 كم / ساعة) في أقل من ثلاث ثوانٍ، وعند الحديث عن القدرة الحصانية ، يزعم تقرير منفصل من مجلة Top Gearأن المشتق أكثر قوة سيتوفر بقوة 900 حصان مخطط له، ويشاع أنه يتم اعتماد إعداد ثلاثي المحركات عن طريق تثبيت محرك خلفي ثان بقوة 300 حصان.

لوتس تكشف عن  إلتر بقوة 900 حصان

يُعتقد أن سيارة لوتس الرياضية متعددة الاستخدامات التي تتصدر النطاق ستتسارع في "أقل بكثير من 2.5 ثانية"، مما يجعل سيارة Audi E-Tron Sالتي تبلغ مدتها 5.1 ثانية تبدو بطيئة. في الوقت نفسه، سيكون أسرع قليلاً من Tesla Model X Plaid (2.6ثانية) أيضًا، ويُعتقد أنه من المقرر وصول Eletreالمزودة بثلاث محركات إلكترونية في العامين المقبلين.

لوتس الرياضية AUDI Tesla Model X Evija Eletre

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