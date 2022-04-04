ليلى أحمد زاهر تروج لـ مسلسل «فى بيتنا روبوت 2».. شاهد

روجت الفنانة ليلى أحمد زاهر لـ مسلسل “ فى بيتنا روبوت ٢ ” ونشرت بوستر المسلسل عبر حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.



وعلقت ليلى زاهر “ في بيتنا روبوت ٢ كل يوم الساعة ٦:٢٠ #ساره ”.

و عرضت اليوم ثانى حلقات مسلسل “ فى بيتنا روبوت ٢ ” بطولة هشام جمال وليلى أحمد زاهر .

وشهدت أحداث الحلقة الثانية ظهور روبوت جديد يدعى “متين ” لدى إحدى منافسي "يوسف” هشام جمال.

كما شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل “فى بيتنا روبوت" اكتشاف “سارة” ليلى أحمد زاهر حملها .

وتستمر “ هدير ” دنيا سامى فى محاولات الإيقاع بـ لذيذ “عمرو وهبة”.

أحداث مسلسل فى بيتنا روبوت

تدور أحداث مسلسل في بيتنا روبوت حول شاب يُدعى يوسف عمل على مشروع تصنيع إنسان آلي بذكاء اصطناعي، وحينما ينجح في تصنيع النموذجين زومبا ولذيذ، سرعان ما تنقلب حياته وحياة عائلته رأسا على عقب خاصة مع قيام أحد الاشخاص المنافسين لـ يوسف بتصنيع روبرت جديد.