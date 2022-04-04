عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ليلى أحمد زاهر تروج لـ مسلسل «فى بيتنا روبوت 2».. شاهد

صدى البلد

روجت الفنانة ليلى أحمد زاهر لـ مسلسل  “ فى بيتنا روبوت ٢ ” ونشرت بوستر المسلسل عبر حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”. 


وعلقت ليلى زاهر “ في بيتنا روبوت ٢  كل يوم الساعة ٦:٢٠ #ساره ”.

و عرضت اليوم ثانى حلقات مسلسل “ فى بيتنا روبوت ٢ ” بطولة هشام جمال وليلى أحمد زاهر .  

وشهدت أحداث الحلقة الثانية ظهور روبوت جديد يدعى “متين ” لدى إحدى منافسي "يوسف” هشام جمال. 

كما شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل “فى بيتنا روبوت" اكتشاف “سارة” ليلى أحمد زاهر حملها . 

وتستمر “ هدير ” دنيا سامى فى محاولات الإيقاع بـ لذيذ “عمرو وهبة”. 

أحداث مسلسل فى بيتنا روبوت 

تدور أحداث مسلسل في بيتنا روبوت حول  شاب يُدعى يوسف عمل على مشروع تصنيع إنسان آلي بذكاء اصطناعي، وحينما ينجح في تصنيع النموذجين زومبا ولذيذ، سرعان ما تنقلب حياته وحياة عائلته رأسا على عقب خاصة مع قيام أحد الاشخاص المنافسين لـ يوسف بتصنيع روبرت جديد.

احمد زاهر الفنانة ليلي أحمد زاهر ليلي احمد زاهر عمرو وهبة هشام جمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 4 منتخبات إفريقية من كأس العالم بسبب المنشطات ؟ .. الحقيقة والتفاصيل

كيروش يقدم تقريره للجبلاية.. ومنحه إجازة لحين الفصل في إعادة مباراة مصر والسنغال

مشاهد غير أخلاقية.. وقف الحلقة الأولى من مسلسل ليلى علوي |فيديو

تراجع تاريخي لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

حقيقة وفاة بكاري جاساما على يد مشجعين في باريس.. القصة الكاملة

لا تتعرضوا للشمس.. موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد والعظمى تصل لـ43 درجة

35 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 3-4-2022

تراجع الدولار والاسترليني.. أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر مع ختام الأحد

ترشيحاتنا

نجم الزمالك السابق: مصر خسرت 11 مليون دولار بالفشل في التأهل للمونديال

منة عرفة تكشف سر طلاقها من محمود المهدي ومحاولة انتحارها.. وحقيقة زواجها من علي ربيع

أسعار الذهب والدولار والدواجن والحديد ومواقيت الصلاة.. نشرة خدمات صدى البلد

متحور جديد من كورونا يهدد العالم.. منظمة الصحة تحذر من XE

هل نوم الصائم في نهار رمضان كله مباح؟.. الإفتاء: بشرط واحد

لا تتعرضوا للشمس.. موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد والعظمى تصل لـ43 درجة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش خيال.. شاهد كلب آلي يجوب شوارع الصين لتحذير السكان|فيديو

الأكثر إحراجًا.. رجل يظهر عاريًا خلال مكالمة فيديو في العمل|شاهد

رقص أم إستعراض رمضاني.. هل تعمدت ميريام فارس إثارة غرائز الصائمين لإحتلال الترند؟

مشهد زنا وإعلان ملابس داخلية.. ماذا أغضب المصريين في أول رمضان ؟

فيديو

فندق أبو ظبي وخلافها مع شيرين رضا .. ماذا قالت فيفي عبده مع ياسمين عز .. فيديوجراف

حقيقة مقتل بكاري جاساما على يد مشجعين جزائريين في باريس.. فيديوجراف

أين أبي هل سيأتي؟ طفل أوكراني يحصد تعاطف الملايين بسبب صراخه

بعد وقف أولى حلقاته.. القصة الكاملة لأزمة مسلسل ليلى علوي

المزيد

ساحة رأي

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ