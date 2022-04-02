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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى بيتنا روبوت الحلقة 1.. إهداء إلى روح الفنانة دلال عبد العزيز

صدى البلد

عرضت اليوم الحلقة الاولى من مسلسل فى “بيتنا روبوت ٢ ” بطولة الفنان هشام جمال وشيماء سيف وليلى أحمد زاهر .

وشهدت أحداث الحلقة  الاولى إهداء خاص الى روح الفنانة الراحلة “دلال عبد العزيز” التى كانت تجسد دور والدة هشام جمال بالجزء الأول من المسلسل .

كما شهدت أحداث الحلقة الأولى حلم “يوسف ” هشام جمال بفقدان باستنساخ عدد كبير من زومبا ولذيذ وفقدانهم . 

كما شهدت الحلقة اجتماع “يوسف وزومبا ولذيذ" مع الشركاء الجدد لاستنساخ عدد كبير من زومبا ولذيذ .

كما شهدت الحلقة شكوك “سارة ” ليلى زاهر فى حملها ". 

أحداث مسلسل فى بيتنا روبوت 

تدور أحداث مسلسل في بيتنا روبوت حول  شاب يُدعى يوسف عمل على مشروع تصنيع إنسان آلي بذكاء اصطناعي، وحينما ينجح في تصنيع النموذجين زومبا ولذيذ، سرعان ما تنقلب حياته وحياة عائلته رأسا على عقب خاصة مع قيام أحد الاشخاص المنافسين لـ يوسف بتصنيع روبرت جديد.

البوستر الرسمى لمسلسل فى بيتنا روبوت ٢

كشف المنتج هشام جمال عن البوستر المبدئى لمسلسل “فى بيتنا روبوت” عبر حسابه بموقع انستجرام .

وكتب هشام جمال : في بيتنا روبوت 2 على قناة الحياة في رمضان إن شاء الله استنوا البوستر الرسمي اللي فيه كل الأبطال والإعلان قريبا جدا إن شاء الله.

أبطال مسلسل فى بيتنا روبوت ٢

مسلسل فى بيتنا روبوت ٢ بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبه وليلي زاهر وهشام جمال، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي،

هشام جمال دلال عبد العزيز شيماء سيف الفنانة دلال عبد العزيز مسلسل في بيتنا روبوت

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