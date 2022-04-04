دنيا تانية| ليلى علوي: بحترم كل الآراء ولا يصح إلا الصحيح

تناولت فقرة " تفاعلكم " ، والمذاعة على فضائية " العربية " أخر تفاصيل الجدل حول مسلسل الفنانة ليلى علوي في رمضان " دنيا تانية " .

واستقبلت فضائية " العربية " مكالمة هاتفية من الفنانة " ليلى علوي " ، وعقبت على هذا الجدل قائلة :" اللي شدني للعمل الكتابة المليئة بالأحداث كلها أحداث صعبة وإن شاء الله تتبعوه " .

وتابعت " علوي " ، أنها تقوم بدورها في المسلسل بمشاركة عدد من الشباب الجدد ، وعدد كبير من النجوم ، ولازال هناك بعض الحلقات التي يتم تصويرها من المسلسل .

وشكرت " علوي " جميع فريق المسلسل ، موضحة أن سر إصابتها في المسلسل كان بسبب انفصالها عن الواقع خلال تجسيدها للدور ، موضحة : " المشهد اللي أتعرض وأنا بكسر البرواز كسرته بجد بكف ايدي وشال جزء من اللحم قطع الشريان وعندي 9 غرز " .

واسترسلت " علوي " ، أنها تتابع ردود الأفعال على المسلسل ، والسوشيال ميديا هي المستقبل ولا يمكن ايقافها ، معقبة على الهجوم الذي طال المسلسل : " بحترم كل الآراء وبحترم المجلس الأعلى للإعلام وبقول أنا خبرتي عارفة أنا بعمل ايه ولكن إحنا بنستمد الملاحظات دي وبناخد بيها ولا يصح إلا الصحيح في الأخر " .