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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات تموينية...

ضبط 321 أسطوانة غاز منزلية مهربة للبيع بالسوق السوداء في البحيرة

حملات تموينية في
حملات تموينية في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة  محافظ البحيرة، ضرورة تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة .

إزالة 29 تعديا على الأراضي الزراعية في البحيرة

حملات تموينية في البحيرة 

وفي نفس السياق قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين بحملات تموينية على المخابز و الأسواق  أسفرت عن  تحرير محضر عرض لحوم مكشوفة وعرضه للتلوث بمركز شبراخيت. 

كما تمكنت إدارة تموين رشيد من  ضبط 321 اسطوانة غاز منزلية مهربه من الإسكندرية إلى مطوبس للبيع بالسوق السوداء.

وفى مركز الرحمانية تم تحرير 3 محاضر إنتاج خبز  ناقص الوزن و محضرين عدم اعطاء بون صرف الخبز ومحضر عدم الاحتفاظ بسجل الزيارات وقت المرور.

اما فى مركز ايتاى البارود فقد تم  تحرير 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن ومخبز تصرف فى 6 شكاير دقيق بلدى بالبيع فى السوق السوداء ومحضر عدم الاحتفاظ بماكينة صرف الخبز.
وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين  .

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