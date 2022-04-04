كارثة على الفريق.. فيريرا : لا يوجد مهاجم سوبر واحد في الزمالك

قال الإعلامي محمد شبانة، في تصريحات تليفزيونية، ببرنامجه "بوكس تو بوكس"، على فضائية ETC: "صب البرتغالي جيسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك جام غضبه بسبب مستوى مهاجمي الفريق خلال الفترة الحالية.

وتابع شبانة: "تحدث فيريرا مع مسئولي الزمالك مبديا غضبه الشديد بسبب مستوى الثنائي سيف الجزيري وعمر السعيد مهاجمي الفريق".

وأكمل شبانة: "أكد فيريرا لمسئولي الزمالك أن النادي بأكمله لا يتواجد فيه مهاجم سوبر سواء على صعيد الكبار أو قطاع الناشئين.

وختم تصريحاته: "أوضح الخواجة لمسئولي الزمالك أن الأمر بمثابة كارثة على الفريق خاصة أن الموسم لا يزال طويلا".