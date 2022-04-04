فكّروا في الدوري.. الزمالك للاعبي الفريق: أغلقوا ملف أي عروض للاحتراف

طالب مجلس إدارة نادي الزمالك لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بعدم الحديث عن تلقي بعضهم عروضا للاحتراف في الفترة الحالية.

وأكدت إدارة الكرة للاعبين على ضرورة غلق ملف أي عروض خارجية حتى نهاية الموسم، من أجل التفكير في بطولة الدوري وبطولتي كأس مصر عن الموسم الماضي والموسم الحالي.

وفي سياق أخر حرص البرتغالي فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الحديث مع أحمد سيد زيزو وإمام عاشور ثنائي الفريق الأبيض والمنتخب الوطني في الآونة الأخيرة بعد عودتهما من صفوف المنتخب.

المدير الفني أشاد بأداء الثنائي في لقاء السنغال وأكد أنهما سيكون لهما دور كبير مع الزمالك في الفترة المقبلة، ومع المنتخب المصري لاسيما وأنهما يجيدان اللعب في أكثر من مركز.

وطالب من الثنائي ضرورة تجاوز أحزان الاخفاق في التأهل للمونديال، موضحا أن هناك المزيد من التحديات القادمة أمامهما لإثبات الذات.

وغاب زيزو عن مباراة ساجرادا الأنجولي في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في حين حصل إمام عاشور على راحة من المباراة.