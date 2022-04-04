محافظ أسوان يتابع توافر السلع والأسعار ضمن "أهلاً رمضان" وعدد من الأسواق والمحلات

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بجولة تفقدية شملت المعرض الدائم "أهلاً رمضان" بمنطقة الطابية، وعدد من الأسواق والمحلات للاطمئنان على توافر السلع الأساسية وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية والقضاء على ظاهرة جشع بعض التجار برفع الأسعار، وذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وتعليمات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، حيث يأتي ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالمتابعة الميدانية المستمرة لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق لمواجهة الإحتكار.

وخلال جولته التى رافقه فيها نائبه أحمد شعبان بمعرض "أهلاً رمضان"، شدد المحافظ على مسئولى التموين والشركة المصرية لتجارة الجملة بضرورة الاستمرار فى ضخ السلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية بأسعار مخفضة عن السوق المحلى وخاصة اللحوم والدواجن والبيض والزيوت والدقيق والسكر.

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ووجه المحافظ بأهمية تركيب أجهزة التهوية والمكيفات داخل المعرض لتهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين أثناء التسوق وشراء إحتياجاتهم، وأثناء تفقده لأجنحة المعرض استفسر محافظ أسوان من إحدى المواطنات عن مدى رضاها من أسعار السلع وتوافرها بشكل دائم والتى أشادت بدور هذه المعارض فى توفير السلع بأسعار تتناسب مع الظروف المعيشية للمواطنين.

وعقب ذلك قام اللواء أشرف عطية بجولة داخل أسواق السيدة نفيسة والحدادين، شملت تفقد عدد من محلات الجزارة وغيرها حيث شدد المحافظ على مسئولى التموين بتحرير عدد من المحاضر لمحلات الجزارة وبيع البقالة والخضروات والفاكهة في حالة عدم الإعلان ووضع قوائم بالأسعار الاسترشادية، وهو الذى يتوازى مع الاستمرار فى الحملات التموينية بلجان مشتركة تضم رؤساء المراكز والمدن والإدارات التموينية ومباحث التموين ، علاوة على الصحة والطب البيطرى.

وفى ختام جولته تابع أشرف عطية، آلية تخزين وتوزيع كرتونة سلع غذائية رمضانية ضمن المساعدات العنية التى تقوم بها إحدى الشركات للأسر الأكثر إحتياجاً.

وكان استعرض اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تقرير الهيئة العامة للثروة السمكية بقيادة الدكتور صلاح مصيلحى والمتعلقة بالجهود المبذولة لتنفيذ الإجراءات الخاصة بوقف أنشطة الصيد ببحيرة ناصر وذلك بالتنسيق مع هيئة تنمية بحيرة السد العالى وقسم شرطة مسطحات السد العالى.

محافظ أسوان يتابع توافر السلع والأسعار

محافظ أسوان يتابع توافر السلع والأسعار

محافظ أسوان يتابع توافر السلع والأسعار

محافظ أسوان يتابع توافر السلع والأسعار

محافظ أسوان يتابع توافر السلع والأسعار

محافظ أسوان يتابع توافر السلع والأسعار