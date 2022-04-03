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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد بحث 6 ساعات.. انتشال جثة شاب غرق بمياه النيل في أسوان

إنتشال جثة غارقة
إنتشال جثة غارقة بالنيل - أرشيفية

لقى شاب مصرعه غرقاً فى مياه النيل بمدينة إدفو شمال أسوان وذلك أثناء قيامه بالسباحة هرباً من موجة الطقس الحارة.

 وتمكن رجال الإنقاذ النهرى من العثور على جثمانه بعد عملية بحث استمرت لمدة 6 ساعات متواصلة ، وتم إيداع الجثة في المشرحة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكان قد تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة إدفو يفيد بلفظ شاب يدعي "شهاب.ح. هـ" في العقد الثاني من عمره أنفاسه الأخيرة غرقًا بمياه النيل، وذلك أثناء الإستحمام نظرًا لإرتفاع درجة حرارة الطقس، وتحديدًا منطقة كورنيش النيل وسط المدينة، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية ورجال الإنقاذ النهرى برئاسة الرائد محمود الشريف والنقيب نبيل عزام وعلي الفور انتقلوا إلى مكان الواقعة التي شهدت غرق الشاب. 

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ونجح رجال الإنقاذ النهرى في العثور على جثة الشاب الغارق بمياة النيل بمدينة إدفو  بعد عملية بحث استمرت لمدة ساعات متواصلة،  وتم إيداعها في مشرحة إدفو العمومية وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وفي انتظار تقرير الطب الشرعي، وذلك للانتهاء من إجراءات وتصريحات الدفن.

وكانت قد نظمت إدارة الإعلام بمديرية الشئون الصحية بأسوان ندوة تعريفية عن منظومة التأمين الصحى الشامل بالمعهد الفني الصحى حيث أشرف على الندوة فريق التوعية والإعلام متمثلا فى أحمد عطية غزالى، مدير الإعلام ومنسق محور التوعية والإعلام للتأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان، وكلا من الدكتورة هبة الله حجاجى، ومصطفى عويس ، من فريق الإعلام والتوعية ، وذلك بحضور الدكتورة فاطمة حسام الدين عميد المعهد الفني الصحى بأسوان .

وتضمنت الندوة التعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد وأهميتها للمواطنين، إضافة إلى شرح آليات التسجيل بالمنظومة وخطوات والأوراق المطلوبة للتسجيل ، إلى جانب الرد على الاستفسارات والتساؤلات التى طرحت أثناء عقد الندوات .

فيما أوضح أحمد عطية غزالي بأن تلك الندوات تأتي في ضوء المجهودات المتواصلة لعقد الندوات التعريفية ، واللقاءات الميدانية لتعريف المواطنين بالمنظومة الجديدة إستعداداً لتطبيقها داخل محافظة أسوان .

يُذكر أن محافظة أسوان تعد ضمن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة الجديدة ،  وذلك خلال 112 وحدة صحية ومركز طبي سيتم تطبيق المنظومة بها، بالإضافة لعدد 11 مستشفى على مستوى المحافظة .

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