سلامة قلبك.. محافظ أسوان يتابع جهود القافلة الطبية المجانية بالرديسية

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود القافلة الطبية المجانية التى يتم تنظيمها على مدار ثلاثة أيام بمبنى الفيروسات الكبدية بمدينة الرديسية تحت شعار " سلامة قلبك " حيث تضم القافلة العديد من التخصصات للكشف والعلاج لأهالى المدينة والقرى والمناطق المجاورة لها ، ويأتى تنظيم هذه القافلة ضمن الجهود المتواصلة التى تبذلها الأجهزة المعنية بالمحافظة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى لتوفير الخدمات الجماهيرية المختلفة ، ومن بينها الخدمات الصحية ، وخاصة داخل القرى والمناطق المدرجة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " .

ومن جانبه أوضح يحيى مصطفى رئيس الوحدة المحلية لمدينة الرديسية بأن تنفيذاً لتكليفات محافظ أسوان فقد تم تقديم التسهيلات والتيسيرات الكاملة لإنجاح فعاليات هذه القافلة التى تتم بإشراف مديرية الصحة ومستشفى إدفو العام ، وبرعاية ومشاركة لجمعيات ثروت الخيرية وقلوب أصحاء وأصدقاء مرضى الكلى .

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ولفت يحيى مصطفى بأن أعمال القافلة التى تقام برئاسة الدكتور علاء الغمراوى رئيس مجلس إدارة قلوب أصحاء واستشاري أول قلب وأوعية دموية تستهدف الكشف المبكر للعيوب الخلقية للقلب للأطفال الحديثي الولادة ، بجانب الكشف على السيدات الحوامل بجهاز الموجات الصوتية للكشف على روماتيزم القلب ، وكذا مشاكل القلب لدى الجنين وذلك على أيدى أطباء واستشاريين فى هذا الاتجاه .

وكانت قد استكملت اللجان المشتركة المكونة من المحليات والإدارات التموينية ومباحث التموين وشرطة المرافق والبيئة والصحة والطب البيطرى حملاتها المكثفة على الأسواق بمختلف مراكز ومدن المحافظة تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى هذا الشأن لمواجهة كافة محاولات الإحتكار وإحكام السيطرة التموينية المشددة على الأسعار داخل المخابز والمحلات التجارية ومحلات الخضروات والفاكهة والجزارة والسوبر ماركت .

وفى هذا الصدد قامت مديرية التموين بالتنسيق مع الوحدة المحلية بمركز ومدينة نصر النوبة بتنظيم حملة استهدفت قرى بلانة وإدندان حيث أسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر جنح تضمنت 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ، ومحضر لأحد المخابز لعدم الإعلان عن أسعار العيش الفينو بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء رقم 21 لسنة 2022 ، بجانب تحرير محضر لإدارة منشأة بدون ترخيص ، وأخر لبيع السجائر الممنوع تداولها .

وكلف اللواء أشرف عطية بضرورة مواصلة أعمال المتابعة الميدانية والمرور اليومى ليل ونهار من كافة المسئولين لتشديد الرقابة التموينية على كافة مناطق تداول بيع السلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية للتأكد من وضع اللوحات التوضيحية المتعلقة بأسعار هذه السلع ، واتخاذ الإجراءات الرادعة مع المخالفين فى حالة ضبط أى محاولات أو تجاوزات لرفع الأسعار .

قافلة طبية بالرديسية بأسوان