محافظ أسوان: تطعيم 253 ألفاً و756 ضد شلل الأطفال بنسبة 99.8%

أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجهود العاملين من مديرية الشئون الصحة بأسوان في إنجاح فاعليات الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال والتي أستمرت على مدار الـ 4 أيام خلال الفترة من 27 وحتى 30 مارس ، مؤكداً على أنه تم تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لفرق التطعيم مما ساهم في زيادة معدلات الإقبال من المواطنين لتطعيم ووقاية أبنائهم من هذا المرض الخطير ، وهو الذى توازى مع تكاتف كافة قوى المجتمع من المؤسسات الحكومية والمجتمع المدنى ودور العبابدة والإعلام .

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن مجهودات الحملة أسفرت عن تطعيم 253 ألفاً و756 طفل بنسبة 99.8% من المستهدف وذلك ضمن حملات التطعيم ضد المرض التي تنفذها وزارة الصحة والسكان للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال .

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وأشار إيهاب حنفى إلى أن الحملة تم تنفيذها من خلال 225 فريقاً ثابتاً بالمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية ، و 1120 فريق متحرك بالتطعيم داخل مواقف السيسرفيس ودور العبادة والأسواق والحدائق العامة ، بالإضافة إلى الفرق التى تجوب الشوارع من منزل إلى منزل .

وكان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود القافلة الطبية المجانية التى يتم تنظيمها على مدار ثلاثة أيام بمبنى الفيروسات الكبدية بمدينة الرديسية تحت شعار " سلامة قلبك " حيث تضم القافلة العديد من التخصصات للكشف والعلاج لأهالى المدينة والقرى والمناطق المجاورة لها ، ويأتى تنظيم هذه القافلة ضمن الجهود المتواصلة التى تبذلها الأجهزة المعنية بالمحافظة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى لتوفير الخدمات الجماهيرية المختلفة ، ومن بينها الخدمات الصحية ، وخاصة داخل القرى والمناطق المدرجة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " .

ومن جانبه أوضح يحيى مصطفى رئيس الوحدة المحلية لمدينة الرديسية بأن تنفيذاً لتكليفات محافظ أسوان فقد تم تقديم التسهيلات والتيسيرات الكاملة لإنجاح فعاليات هذه القافلة التى تتم بإشراف مديرية الصحة ومستشفى إدفو العام ، وبرعاية ومشاركة لجمعيات ثروت الخيرية وقلوب أصحاء وأصدقاء مرضى الكلى .

ولفت يحيى مصطفى بأن أعمال القافلة التى تقام برئاسة الدكتور علاء الغمراوى رئيس مجلس إدارة قلوب أصحاء وإستشارى أول قلب وأوعية دموية تستهدف الكشف المبكر للعيوب الخلقية للقلب للأطفال الحديثى الولادة ، بجانب الكشف على السيدات الحوامل بجهاز الموجات الصوتية للكشف على روماتيزم القلب ، وكذا مشاكل القلب لدى الجنين وذلك على أيدى أطباء وأستشاريين فى هذا الإتجاه .