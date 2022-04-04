قريطم: الدولة تضع الصناعة كأولوية قصوى في المرحلة الراهنة وتقدم تيسيرات للمستثمرين

قال النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن العمل الحكومي يسير على قدم وساق، بتوجيهات الرئيس السيسي، لتعزيز الصناعة المحلية، وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج والوصول بالصادرات المصرية، إلى نحو 100 مليار دولار في العام الواحد، بعدما تجاوزت مؤخرا حاجز الـ41 مليار دولار.

ولفت قريطم ، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، النظر إلى تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، التي قال فيها: إن الحكومة وبتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية، تعطى أولوية قصوى لملف الصناعة، وتعمل على ‏تيسير جميع الإجراءات المطلوبة للشركات والمصانع والعمل على توفير مستلزمات الانتاج، بهدف تعميق التصنيع المحلى، وزيادة نسب الصادرات المصرية للخارج وإتاحة عشرات الآلاف من فرص العمل للشباب.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن اعتبار تعميق التصنيع المحلي والصناعة برمتها أولوية قصوى للوطن سينعكس بكل إيجابية على الاقتصاد الوطني، الذي حقق نسبة نمو وصلت إلى نحو 9% سنويا خلال العام الماضي برغم جائحة كورونا.

وأوضح أن البدء في بناء عشرات من المجمعات الصناعية الضخمة ، وإتاحتها للمستثمرين ورجال الأعمال، خطوة لم تحدث في مصر من قبل، للنهوض بالصناعة ودفعها للأمام وزيادة مساهمتها بالناتج القومي.